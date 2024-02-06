年菜篇／藥膳年菜養生開運 健康無負擔

白芍雞湯。(記者陳立凱／攝影）

春節是大家圍爐團聚，是全家人或親友一起吃年菜、聊天的團圓時刻。但隨便一頓傳統年菜常會吃進一天所需的熱量，對身體都是一種負擔。 近幾年吹起「養生風」，就算過年大魚大肉也要吃得健康、無負擔，如果可以加入中藥材入菜，更可以在年節補補身體，更是掌握吃好不如吃得巧的原則。

白芍雞湯

材料：白芍15公克、玉竹參20公克、紅棗25公克、黃耆15公克、雞半隻

調味料：鹽少許、水1000cc

作法：

1.玉竹參、水浸泡約20分鐘，雞肉洗淨放入鍋內，再將所有材料也一起放入電子鍋。

2.按下開關煮至雞肉軟透，建議趁熱享用。

蟲草魚唇燉螺頭。(記者陳立凱、劉學聖／攝影)

蟲草魚唇燉螺頭

材料：蟲草6條、枸杞6粒、紅棗2粒、魚唇3兩、螺頭1兩（材料為一人份）

調味料：上湯（可用金華火腿、老母雞、赤肉熬8小時）250cc

作法：

1.魚唇切塊，與螺頭、魚唇汆燙放入燉盅。

2.蟲草、枸杞、紅棗皆洗淨放入燉盅，加入上湯，以電鍋燉半小時，起鍋前依個人口味加鹽調味即可。

紅棗麻油豬菲力湯。(記者杜建重、徐世經／攝影)

紅棗麻油豬菲力湯

材料：紅棗20粒、豬菲力1片、杏鮑菇1大條、老薑1段

調味料：麻油2大匙、料理米酒1碗、鹽1/2小匙

作法：

1.紅棗以清水洗淨、瀝乾。

2.豬菲力切斜片；老薑洗淨切片。

3.熱鍋，入麻油及薑片爆炒，至薑片微 焦。

4.續入豬菲力炒至雙面金黃；再入杏鮑菇炒至微軟。

5.入酒炒勻，再入水3碗及紅棗煮滾後，轉小火煮10分鐘，最後調味即可。

紅棗黃耆枸杞茶。(記者徐世經、杜建重／攝影)

紅棗黃耆枸杞茶

材料：紅棗20粒、黃耆5錢、枸杞3錢

作法：

1.將藥材分別以清水沖淨、瀝乾。

2.黃耆加3碗水煮開後，轉小火煮約10分鐘；再入紅棗續煮5分鐘。

3.最後加入枸杞煮1分鐘即可。