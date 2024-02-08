我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨眾議員提案 社安金免繳聯邦稅

偷渡來美一度失明 華男紐約街頭昏倒不治

2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利

科技紫微網
2024年運勢，3生肖吉星高照。 （unsplash）
2024年運勢，3生肖吉星高照。 （unsplash）

我們常常羡慕別人的好運氣，但其實從來就沒有什麼憑空而來的好運。一分耕耘一分收穫，沒有哪種成功是可以「躺著」獲得的。機會總是留給有準備的人，那些看起來毫不費力的成功、輕描淡寫的幸運，背後都是對機遇的把握與對變化的瞭解，然後順勢而為。

2024年你的機遇在哪？又會有哪些變化？接下來的這份總評，能為你提供2024年的方向。

合太歲生肖

生肖鼠／吉神護佑，氣象一新

肖鼠者歲逢子辰三合之運，運道趨吉利，生活諸多方面也呈現除舊革新之相。此前束縛你的那些限制條件或是阻礙，在龍年將有機會消除或是降低影響力，你的事業發展效率會因此提升，生活所願也能達成。所以凡事不可輕言放棄，多一分堅持，能看到勝利曙光的機會就更大。另外要注意，此年易發生口舌是非，招惹小人，須注意控制個人情緒，避免衝動言行。

生肖猴／吉星入運，時來運轉

肖猴者在2024年三合太歲，運道吉利，呈現突破局限、擴大發展之象。這其中的過程難免辛勞有挑戰，肖猴者須得秉持「一分付出，一分收穫」之積極心態來應對，才能推動自身持續不斷地進步，開拓更大的流年格局。有三合吉星入運，有利因素增多，肖猴者宜順應運勢，勇往直前，抓住機遇。

生肖雞／多吉多利，安康順意

辰酉六合運道興旺，肖雞者此年人逢喜事精神爽，生活諸多順意，尤其利於和人打交道。在人際交往、人脈資源擴充、以及與人合作謀事業方面，都能有所斬獲。此年腦力與精力都將有不錯的表現，無論是上班族還是自營生意者，都將因此受益。若想開拓發展格局，則需前往異地、遠方，方能不浪費謀財謀事的好運道。

以上3個生肖與2024龍年相合，自然多順利，少波折。但也不可大意，畢竟不可能事事、時時皆吉，還是要小心吉處藏凶。點一盞光明燈，有「照耀前途」之意，可讓你看清前路，力保前程一片坦途，諸事順利。

犯太歲生肖

生肖龍／風波迭起，動盪不安

「太歲當頭坐，無災也有禍」。肖龍者此年值太歲又刑太歲，運途多舛，行事難安。常常會付出了很多的心血和時間，甚至遭了不少罪，卻不能獲得相應的回報，或是出現走彎路後又回到原點的情況。此年對肖龍者的信心和耐力會是一場艱鉅考驗，若能保持平穩的心態，積極尋求他人相助，不要單打獨鬥，也別輕易放棄，可能會有意外收穫。

生肖牛／太歲難避，和氣添福

肖牛者此年逢「破太歲」之運，是非糾紛頻頻起，前途阻滯，前行艱辛。此年行事易遇困境，少有貴人來相助，同時還要當心生活工作中有小人破壞。愛情事業方面，有被人橫插一腳而難得圓滿之相；財富方面，對理財投資尤為不利，一個不慎，就會導致破財。肖牛者此年言行勿過於強硬，多些柔和與順應他人的態度，更利於緩解不利局面，由逆轉順。

生肖兔／守成之年，力量蟄伏

運逢卯辰相害，肖兔者2024年運勢多坎坷，常感不順，無論是事業財富還是感情人際方面，都容易無風起浪，難得安閒，須得花費更多心力去經營。此年為守成之年，宜暗藏實力，厚積薄發，凡事以穩健為主，不可太過進取。此外肖兔者言行需多加謹慎小心，避免因口舌是非得罪小人。

生肖狗／時運不濟，明哲保身

肖狗者逢辰戌相沖之運，運途多舛，行事多艱難，易遭打擊。此年與親近之人發生衝突的次數較多，工作或感情生活有被家庭因素限制住的跡象。且此年肖狗者較為衝動，不太能聽人勸，因而導致個人利益受損，尤其是個性較強的肖狗者，更要小心聰明反被聰明誤。運道雖然不利，但肖狗者若能揚長避短，堅持不懈，亦有機會獲得好結果。

以上4個生肖為犯太歲生肖，奔波辛苦多，行事生變故。點亮【太歲燈】，消弭不順顯吉運，事多如願。

好壞交織生肖

生肖虎／借勢而行，事多順意

甲辰龍年，肖虎者整體運勢尚可，感情和財富運勢特別良好，對愛情和錢財有立定之目標者，此年容易得償所願，收穫豐厚。事業和健康運道略差，容易因為亞健康狀態，影響自身運作，而難以順利達成目標。此年行事忌做一人英雄，多借助他人的力量，更能提升成事效率，也可降低風險，趨吉避害。

生肖蛇／順應時勢，事半功倍

進入甲辰龍年，肖蛇者的運道整體順利，雖波折反復難免，但仍事有可為，值得為自己的發展去打拼經營。上半年運勢較為平穩，利於制定、規劃、及開啟新事務，且有貴人相助，成事效率高。下半年的運道，會因阻礙或是突發事件的出現，而呈動盪不安之相，可從事自己擅長之事，以一步一腳印的步調，夯實基礎，降低風險。不宜有冒險舉動。

生肖馬／風波暗藏，不可大意

肖馬者此年運道吉中有凶，表面上一切順利，實則暗中藏有波折，所以龍年行事需多加留神謹慎，少一分隨意與敷衍，就多一分安穩，事可圓滿。愛情、事業方面遇到的挫折會較為明顯，更忌在困境中衝動行事，必要時可尋求他人相助，較利於問題的解決。錢財經營較為辛苦，但好在有付出能有收穫，且有機會因為良好表現而獲得額外獎勵。

生肖羊／順逆交織，謀定而動

甲辰龍年，運道吉凶起伏不定，機遇與考驗並存，是考驗肖羊者定力的一年。若能不畏波折辛苦，始終保持向上的勁勢，此年多能有所收穫；反之，則要當心與機會失之交臂，留下頗多遺憾。此年謀事謀財都較為辛苦，須得注意身體，打好健康基礎才有精力奔向目標。農曆二月運勢陷入低潮，諸事不宜輕舉妄動，以穩定為最佳。

生肖豬／吉凶參半，謹慎取勝

甲辰龍年的運道整體積極向上，但亦有波折險阻蘊藏其中，肖豬者不可掉以輕心。感情方面將有較為明顯的發展不順，肖豬者對感情之事宜多上心，尤其是有伴者，更需在維護感情關係上多下工夫。事業方面有良機出現，肖豬者宜積極爭取，但也要當心有小人作梗而出現閃失。進取與謹慎都很重要的一年，肖豬者如何取得平衡，會是此年的重要功課。

以上5個生肖2024年將波瀾起伏，有好有壞，有起有伏，想要穩住吉運，努力付出後有更多回報，不妨點一盞平安燈，讓你事半功倍，平安順利！

上一則

生肖篇╱鼠、牛、虎、免事事如意 龍來大發

下一則

布置篇／小蘇打粉妙用多 加醋輕鬆清廚房

延伸閱讀

1月底前等到財神降臨 3生肖財運旺盛迎新年 存款大爆發

1月底前等到財神降臨 3生肖財運旺盛迎新年 存款大爆發
1月事業旺 5生肖升職加薪 屬蛇有貴人幫助、他將得到好運

1月事業旺 5生肖升職加薪 屬蛇有貴人幫助、他將得到好運
1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發

1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發
三生肖命中帶福：鼠抱緊財神爺、雞天生富貴、「這生肖」中晚年飛升

三生肖命中帶福：鼠抱緊財神爺、雞天生富貴、「這生肖」中晚年飛升
3生肖好運旺到擋不住 屬龍默默努力、「他」有貴人相助

3生肖好運旺到擋不住 屬龍默默努力、「他」有貴人相助
4生肖2月有望升官加薪 屬豬將獲意想不到的機會

4生肖2月有望升官加薪 屬豬將獲意想不到的機會

熱門新聞

醃漬廣式臘肉。(圖／黃義書提供)

年菜篇／自製臘肉 想念媽媽的味道

2024-02-06 10:05
高麗參醉雞。(記者高智洋／攝影)

年菜篇／中藥入年菜 趁機補身體 健康一整年

2024-02-06 10:10
白芍雞湯。(記者陳立凱／攝影）

年菜篇／藥膳年菜養生開運 健康無負擔

2024-02-06 11:55
松花皮蛋。(本報資料照片)

年菜篇／辣、臘都極品 湖南安化臘肉冷煙熏 松花皮蛋好誘人

2024-02-06 10:00
蘇州黃天源糖年糕是蘇州人的最愛。 (取材自蘇州新聞網)

習俗篇／蘇州人為啥吃年糕 原來是為了紀念伍子胥

2024-02-08 01:00
上午9時至11時為最佳走春時刻，建議身穿粉色系衣服，朝西南方出發，順時針走一圈。(本報資料照片)

習俗篇／初一開運走春 把握吉時朝這方向出發

2024-02-08 10:30

超人氣

更多 >
演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他
華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字
「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透
冒險為中共國防做貢獻 57歲華男涉竊美核武機密被捕

冒險為中共國防做貢獻 57歲華男涉竊美核武機密被捕
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪