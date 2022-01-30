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習俗篇／東北破五餃 吃出好運道

記者賴錦宏
各式吉祥飾品喜氣洋洋，吸引哈爾濱人駐足挑選。（新華社）
各式吉祥飾品喜氣洋洋，吸引哈爾濱人駐足挑選。（新華社）

東北人過年講究熱鬧、喜慶，年俗就特別多。除了闖出關東的漢族，也有滿族和朝鮮族等少數民族的過年風俗，在喜慶方式上相同，形式則和漢人大異其趣。

過年吃餃子是北方人的習俗，東北民間除夕有守歲的習慣，大年三十晚上辭舊迎新，一定要吃餃子，在眾多餃子中，挑幾個包上硬幣（現在人們講究衛生，用花生或其他果仁代替），誰吃到了這樣的餃子，預示在新一年裡會交好運。

此外，東北人「初五」這天一定要吃餃子，也稱「破五」，就是把餃子咬破，將不吉利的事都破壞，有驅災避邪之意。

看燈逛廟會，各色綵燈以及東北民俗展演吸引了不少瀋陽人冒著嚴寒前來觀看。（新華社）
看燈逛廟會，各色綵燈以及東北民俗展演吸引了不少瀋陽人冒著嚴寒前來觀看。（新華社）

大年三十 家家點亮長壽燈

東北人大年三十都要點長壽燈，徹夜通明。大年三十直到正月十五元宵節，每家每戶都要掛紅燈籠，到了晚上就要點亮燈籠，而且要點一夜，不能關燈，意味益壽延年，香火不斷。

正月十六 戶戶迎接姑奶奶

東北城鄉每到春節，有接姑奶奶住娘家的習俗。接姑奶奶一般在正月16日，也有在18、20日的，必擇雙數，單日很少。接姑奶奶回娘家，為的是骨肉團圓以敘天倫之樂。

嫁家接姑奶奶，父母兄嫂必攜帶幾包禮品，到了夫婿家，向尊親長輩聲明來意，給姑奶奶「告假」；如蒙允許，再請示住的天數，婿家規定四天、六天、八天、十天不等，也都是雙數。

松花江岸的吉林市和伊通縣等地，是滿族的主要聚居地。滿族祭祖以家族為單位進行，謂之家祭，各家族多在立冬以後自己選定時日舉行祭祖活動，全族人都要參加，一般為三天。雖時間和形式各有區別，但都要用豬為牲品，祭後將豬肉烹食。

祭祖時的氣氛既熱烈又莊重，「家薩滿」（祭司）祭祀時，頭戴神帽，腰繫神裙，外紮腰鈴，左手舉抓鼓，右手握鼓鞭，在神案前，唱著迎神、安神、祭奠等薩滿神歌，邊唱邊舞，動作剛勁，舞姿粗獷，節奏疾驟，內容豐富。

東北民俗展演旱船秧歌表演，吸引不少瀋陽人。（新華社）
東北民俗展演旱船秧歌表演，吸引不少瀋陽人。（新華社）

滿族秧歌吉祥步 粗獷溫柔

東北漢族大秧歌素以火爆熱烈著稱，滿族秧歌更具特色，男女皆著滿族傳統服飾，步法也與漢族秧歌不同，有吉祥步、鷹步、馬步等三種，男子動作粗獷豪放，女子動作溫柔典雅。

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