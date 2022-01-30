習俗篇／華北扔愁帽 趕走不如意

山東濰坊市手工布做的鎮宅虎、雙頭虎、如意虎，虎虎生風。（新華社）

華北臘月正值隆冬，特別有年味，河北、山西、陝西流傳著許多鮮為人知的過年習俗，像「扔愁帽」、「還願桿子」、「祖宗飯」等，都具濃厚歷史意義。

河北中南部地區流行請祖宗回家過年的習俗，一般在除夕入夜前，到墓地或村口路邊進行。由長輩領兒孫手持香束、燒紙和鞭砲，至村頭道口去「接家堂」，又稱「接爺爺奶奶」。祖先之靈接到家後，每餐吃飯時，必先在祖宗牌位前供上飯菜，全家方可吃飯，直到正月初五（有的正月初二）將祖宗「送走」為止。

「扔愁帽」這一獨特年俗流傳在邯鄲。除夕夜深人靜時，人們把頭上戴的舊帽子或舊頭巾，悄悄扔到大街上；第二天打掃街道時，再清掃到牆角，正月十五夜時燒掉。據說，可以扔掉過去一年的舊愁，迎來新一年的喜慶。

河南開封市朱仙鎮木版年畫，風格奔放粗獷，色彩渾厚鮮豔，題材多為吉慶和戲曲故事。（新華社）

河北迎喜神 賽馬比英雄

河北西北區流行賽馬迎喜神的習俗。初一上午，家家備好香紙供品和一捆乾柴，馬鬃馬尾拴上紅布條，走出村外，燃起大堆旺火，家家都向旺火上添柴，寓眾人捧柴火焰高，然後燒香敬紙叩首，互相作揖問好。集全村馬匹開賽，騎手上馬後全朝喜神方向疾馳，跑出二、三里後原路返回，優勝者譽為「千里馬」和最佳騎手。迎喜神賽馬會後，各家祭祖上墳。

山西省土樂村民表演空中高台，獅虎鬧春。（新華社）

承德願桿子 藏著報恩意

承德等有滿族人聚居的地方，一進農曆臘月，大家都會在自家院裡最為顯著的位置立一個「還願桿子」（滿語喝「索羅桿」），桿頂掛個鬥形的容器，裡面放上肉等飯食，以供飛來的喜鵲食用。

這個習俗源於一個傳說，相傳當年喜鵲救過努爾哈赤的性命，從那以後滿族人都會進行這個祭祀活動。大年三十當天，他們還會在自家西牆上懸掛「祖宗板」，清晨祭祖。

山西左權大年初一天亮前吃豆腐腦。左權叫早茶在大年初二暢喝，茶是用小米麵和玉米麵混和後炒成的一種「麵茶」，加水煮開，滿屋子有一種特別的香味，麵茶裡還要煮素餃子和豆腐條。