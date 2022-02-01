布置篇／貼春聯招好運 7大禁忌：數目、地點要注意

春聯應講求個性化，把自己的感受、喜好、自己家的特點和期望都寫進去。（聯合新聞網）

過年就快到了，許多民眾都會在家門口貼上春聯添喜慶。不過，春聯的貼法是門大學問，民俗專家指出七大禁忌，像是在大門口倒貼春聯，或貼到不對的字，恐怕會招來壞運氣。

民俗專家楊登嵙表示，貼春聯最好的時間是「除夕早上6時到中午12時之間」，因為這時間陽氣最旺，把舊春聯撕下來，「撕破」代表除舊布新。中午12時之後要拜祖先和地基主，所以除夕中午12時前貼春聯最適合。

楊登嵙提醒，貼春聯有許多禁忌，春聯不能隨便亂貼，張貼數目、地點、字都要小心，否則會不吉利。

一、上下聯勿貼錯：

春聯通常有3幅，兩幅直聯一幅橫聯，直聯的其中一幅如果最後一字是仄聲字，就是上聯，平聲為下聯。什麼是仄聲字呢？上聲（國字注音第三聲）、去聲（國字注音第四聲）、入聲（短促聲）皆是；平聲字則是國字注音第一聲、第二聲。萬一發現上下聯的尾字都是平聲，那就選閩南語發聲和國語發聲有明顯區別的那個字為仄聲為上聯。例如：「源運昌隆增百福」（上聯）、「富業振興獲千祥」（下聯）。「門迎春夏秋冬福」（上聯）、「戶納東西南北財」（下聯）。

在大門口倒貼春聯，或貼到不對的字，恐怕會招來壞運氣。(本報資料照片)

二、大門不貼春字：

居家大門口不要只單貼一個「春」字，可以貼「福」、「招財進寶」等，因為在古代，只有「怡紅院」（等同於現代的聲色場所）會在門口貼春，否則容易招來爛桃花。

三、大門不倒貼春聯：

「倒」與「到」是同音字，「財」倒過來貼，是財到的意思，但大門口不可把財倒過來貼，因為大門口是進出的空間，表示把財倒光光的意思；大門口「福」字不能倒貼，否則會把福氣倒光。「財」、「福」可以倒貼在窗戶、家中房間的門上，或是冰箱上，因為這些地方是用來儲存物品的，倒貼春聯代表財到、福到。

四、單數才吉利：

大門口的春聯要貼單數，不要貼成雙數，因為單數1、3、5為陽，偶數2、4、6為陰，單數象徵吉祥，偶數容易招陰，與供奉神明數目一樣，要單數要陽；整個家裡所貼的春聯數目則不計算陰陽。

五、舊春聯要撕下來：

把舊春聯撕下來，「撕破」表示除舊布新的意思，千萬不能直接把新春聯貼在舊春聯的上面，這樣才能達到轉新好運。

六、勿有不吉利的字：

春聯應講求個性化，把自己的感受、喜好、自己家的特點和期望都寫進去。寫春聯的時候還須注意，滅、絕、死、亡等字是絕對不要出現，而且同音字意義不好也不要出現。

七、喪事不可貼春聯：

家裡有喪事未滿一年不貼春聯，否則像在慶祝；也不可包粽子，意寓包中，一個接一個，那就糟糕了。