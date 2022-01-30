布置篇／財位放年花 喜氣迎面來

蝴蝶蘭。（本報資料照片）

農曆過年到了，什麼盆栽最熱門？花藝家張慶淵指出，蝴蝶蘭組合仍然是民眾的最愛，象徵銀兩的銀柳最應景，鳳梨花討喜，香水百合則是鮮花之后。

蝴蝶蘭 優雅貴氣之王

持久指數★★★☆

花藝家張慶淵說，民眾在農曆過年除了裝飾居家外，最重要的是求喜氣。盆栽因能持久，比一般鮮花受歡迎，年節的盆栽組合則以蝴蝶蘭搭配中國籃、配上串錢吊飾最夯。

張慶淵說，蝴蝶蘭花形優美，不論大朵、中朵、小朵花瓣厚實，花期能夠持續至少兩個月以上，容易照顧，過年期間，配上有年味的紅色中國籃，應景又優雅，年節時，民眾想拚經濟，恭喜發財，盆栽掛上一串古錢飾物，就處處都兼顧了。

蝴蝶蘭的顏色白色純潔淡雅，紅色喜氣。特別的是，張慶淵建議選黃花紅心的蝴蝶蘭，大方又討喜，搭配上紅色包裝的中國籃，更有喜氣年味。

銀柳 。（本報資料照片）

銀柳 銀兩好彩頭

持久指數★★★★★

張慶淵說，過年求財運，台語諧音是「銀兩」的銀柳就是最好選擇。因銀柳是條狀的，可以呈放射狀設計，代表發大財，銀柳盆栽下，再選用紅色的菜頭，象徵發財又有好彩頭。

發財樹。（本報資料照片）

發財樹 討喜又平安

持久指數★★★★★

平時居家辦公室就常擺放的發財樹、金錢樹等，過年期間也有人選購。除美化外，張慶淵說，有人在春節時購入，特別選擇財位擺放，更能大發利市。大過年裡除了看得愉快外，還能求財、求平安，更能皆大歡喜。

葉牡丹 好運綻放開

持久指數★★★☆

張慶淵建議，看起如超大朵牡丹的葉牡丹是相當流行的盆栽主角，2022年是虎年，花畔再擺上個虎形小布偶，相當喜氣。

鳳梨花。（本報資料照片）

鳳梨花 耀眼沖天炮

持久指數★★★★★

鳳梨諧音「旺來」，可以獨當一面的鳳梨花更是亮麗討喜。即使單株，擺在家裡看起來就很亮眼，充滿喜氣也是年節好選擇。

香水百合。（本報資料照片）

香水百合 滿室馨香

持久指數★★

鮮花花期約10天，所以民眾多半在過年前三、四天才會選購。香水百合不但花形漂亮，又會散發香氣，是非常暢銷的年花選擇。