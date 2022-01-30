年菜篇／北方酸菜白肉火鍋 團圓圍爐少不了它

北方酸菜白肉火鍋。（圖取材自橘子文化事業出版的《過年囉！歡喜團圓做年菜》）

材料：

酸白菜900公克、五花肉1塊、絞肉300公克、蛤蜊10個、金針菜30支、凍豆腐1塊、蝦米2大

匙、乾木耳適量、寬粉條或粉絲2把、蔥花2大匙、香菜適量。

調味料：

醬油1大匙、鹽適量。

煮肉料：

蔥2支、薑1片、八角1顆、酒1大匙。

做法：

1. 五花肉整塊洗淨，放入4杯滾水中，加煮肉料煮30～40分鐘後取出，放涼後才能切成薄

片，煮肉湯留做高湯用。

2. 酸白菜用水快速沖洗一下，擠乾，切成細絲。

3. 金針菜泡軟，摘去蒂頭；蝦米、木耳和粉絲分別泡軟，蝦米、木耳摘好；凍豆腐切厚片。

4. 炒鍋中加熱3大匙油，放入蔥花爆香，再放入酸菜絲略炒，加入醬油再炒一下，將酸白菜

放入火鍋中墊底。

5. 酸白菜上排入各種材料（粉絲除外），注入煮肉湯，如果湯不夠，再加入水。撒少許鹽，

蓋上火鍋鍋蓋，將燒紅的木炭放入火鍋中，燉煮10～15分鐘。

6. 放下粉絲，嘗嘗味道，再酌量加鹽便可上桌。

此外，這幾年來最想跳出來聲明的一個食材就是--川丸子，不知道由誰起頭，在火鍋店中要 想叫一份炸丸子，他非得說是川丸子。川丸子的「川」，古法寫得非常明確是「汆」， 熱水中煮出來的是「汆」丸子，油中炸出來的是「炸」丸子。酸白菜吃油，所以先炒一 下會更香，同時加炸丸子和五花肉都是要滋潤它，使它更好吃。 我們家過年酸菜火鍋是加熟料的，不是吃涮涮鍋，把所有食材放下去一燉煮就更美味加分了。

炸丸子做法

材料：

絞肉300公克。

拌肉料

鹽¼茶匙、水2～3大匙、醬油½大匙、麻油½大匙、蔥末2大匙、太白粉½大匙。

做法：

絞肉加入拌肉料攪勻，投入熱油中炸成丸子，炸熟、撈出。

（文取材自橘子文化事業出版的《過年囉！歡喜團圓做年菜》）