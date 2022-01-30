年菜篇／奶油燴雙鮮 干貝拌蝦好滋味

本文取材自橘子文化事業出版的《過年囉！歡喜團圓做年菜》

材料：

新鮮干貝10粒、白沙蝦10隻、綠花椰菜1顆、洋蔥屑1大匙、紅蔥頭片1大匙、奶油1大匙、鮮奶油2大匙（或鮮奶4大匙）、清湯½杯

醃蝦料：

鹽少許、蛋白½大匙、太白粉½大匙

醃干貝料：

鹽少許、太白粉1大匙

調味料：

酒½大匙、鹽少許、太白粉水½大匙

做法：

1.鮮新干貝解凍後用清水快速沖洗一下，擦乾水分，用醃料拌醃10分鐘。

2.蝦子剝殼，僅留下尾殼，將腸砂抽除。放入盆中加少許太白粉抓洗一下，用清水沖淨，擦乾水分。由背部剖畫一刀，加醃蝦料拌勻，放冰箱中醃20分鐘以上。

3.綠花椰菜分成小朵，沖洗、瀝乾。用滾水汆燙1分鐘，撈出沖涼，再用油炒一下，調味盛出。排入大盤中。

4.將蝦子放入滾水中燙熟，盛出。鍋中再加入½杯冷水，放下鮮貝，以極小火泡1分鐘，撈出。用紙巾吸乾鮮貝水分，兩面沾上麵粉，用約1大匙奶油煎黃兩面。再放入蝦子煎香，盛出。

5.另用1大匙油炒香紅蔥片和洋蔥屑，待香氣透出，淋下酒和清湯，煮滾後撈棄洋蔥等，加鹽、奶油和鮮奶調味，勾芡後放回兩種海鮮料，快速拌合即起鍋，裝入綠花椰菜中間。

小叮嚀：鮮干貝煎過會有香氣，不煎亦可。蝦仁可以過油炒過、代替過水汆燙，汆燙較方便也少油煙。(本文取材自橘子文化事業出版的《過年囉！歡喜團圓做年菜》)