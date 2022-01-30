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年菜篇／紅豆鬆糕 紅豆紅棗甜心頭

材料：
紅豆鬆糕。
紅豆鬆糕。

材料：

鬆糕粉750公克（糯米粉70%，蓬萊米粉30%）、紅豆½量米杯、紅棗4粒、豆沙80公克

調味料：

白糖300公克

做法：

1.以1½量米杯的水浸泡紅豆一夜，接著連水放入電鍋中，外鍋放1杯水，蒸至開關跳起，再續燜10～20分鐘。先取1粒紅豆嘗嘗，必須是紅豆已熟、卻不能裂口的狀態。放涼、過濾出紅豆水。

2.將鬆糕粉放入大盆中，慢慢加入紅豆水，一面加、一面用雙手搓弄抖鬆鬆糕粉，要使顏色均勻，水要適量慢加，加到適量的溼度，即鬆糕粉握在手中會成塊，放開又鬆散開。放置半小時。

3.將白糖及瀝乾的紅豆拌入粉中，拌均勻。

4.取一個直徑30公分的竹蒸籠，底下鋪一張烘焙紙，輕輕將鬆糕粉放入蒸籠內，至一半高時，將豆沙壓成薄薄一條、中間有缺口的圓形，擺在中間，再蓋上鬆糕粉、約3公分高，最好能滿到蒸籠口，用量尺輕輕撥除多餘的粉料，再擺上泡過水、切成片的紅棗。

5.水滾後放入一個較大的蒸鍋內，大火蒸15分鐘，用竹筷子插入，看看是否會沾上鬆糕粉。沒有沾黏即表示熟了。取出放涼，吃時切片回蒸即可。(本文取材自橘子文化事業出版的《過年囉！歡喜團圓做年菜》)

本文取材自橘子文化事業出版的《過年囉！歡喜團圓做年菜》
本文取材自橘子文化事業出版的《過年囉！歡喜團圓做年菜》

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