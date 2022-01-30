生肖(三)／猴變動 雞福氣 狗衝刺 豬幸福

生肖安太歲提醒

壬寅年將由賀諤大將軍輪值太歲，而生肖屬「虎」者今年坐太歲，也稱「犯太歲」；生肖「猴」為正沖太歲，又稱「歲破」；生肖「蛇」、「豬」則為偏沖太歲。以上四個生肖，流年運程多變，尤其是正沖太歲受影響最大，這些生肖宜於農曆正月十五日前，擇吉日到廟裡安奉太歲或點光明燈，祈求新的一年平安康泰，福運常伴。

●猴朋友

不管是在事業、人際關係還是財務狀況上，今年都將面臨許多衝擊與挑戰，但只要穩住腳步，冷靜地看清情勢，並做出最恰當的決策，就能關關難過關關過，度過這起伏多變的一年。

工作財運

職場上充滿各種變動，不管是人事的異動，還是組織的重組，一開始都會讓猴朋友感到難以適應，要調整好心態，才能平安過關。財運上也會添增許多意外的開銷，不宜過度投資，以免金錢上出現極大的損失

愛情婚姻

情感關係低迷，單身的猴朋友容易表錯情，無法順利開展新戀情。有伴侶的猴朋友，容易因價值觀的落差而跟另一半起衝突，不管是生活習慣還是金錢處理方式，都會成為吵翻天的導火線，宜適時退讓，才不致關係破裂。

家庭健康

家人間容易意見失和、吵吵鬧鬧，需發揮智慧來協調，以免互相傷感情。健康運稍差，且易有意外發生，到戶外登山、戲水時，都要格外謹慎，以免受傷。此外，也容易罹患大小感冒，需維持好生活作息，才能避免疾病纏身。

●雞朋友

在「月德」吉星的相助下，縱然遇到一些阻礙，略有起伏，都可獲得貴人相助，幫助你化解難題。在待人處事上，謹記凡事以和為貴，不可太過自負，才能夠避免樹敵，及化解遭人算計的危難。

工作財運

事業開展順遂，在有力人士的力挺下，順利獲得更多的資源，讓進行的專案得到各方支持，並開闢更多的財源。正財收入雖穩定，但同時也因人生計畫的改變，而增加更多開銷，屬於財來財去的狀態。

愛情婚姻

感情生活愉快，單身的雞朋友因工作來往而認識價值觀一致的對象，很快展開交往之外，還有機會閃婚。有伴的雞朋友樂於跟另一半分享生活點滴，坦率而愉悅的溝通，讓心靈更加緊密相繫。

家庭健康

家人相處時懂得彼此互相尊重，且樂於傾聽彼此的意見，減少誤會的產生，能更有默契地往相同目標邁進。健康運偏弱，容易精神緊繃、睡眠品質也比較差，常容易出現精神不濟的狀態，學會適時放鬆，就能逐漸好轉。

●狗朋友

在有利於拓展事業的「三臺星」相助下，狗朋友今年在事業上可望大展身手，並於職業舞台上展現長才，名利雙收！把握今年發展的大好時機，事業能更上一層樓，人生也將過得更開心愉快！

工作財運

今年的狗朋友擁有極佳的判斷力，總能在關鍵時刻發揮聰明才智，順利帶領團隊化解危機，沉穩的應變方式備受各方肯定。財運不穩，正財收入雖有明顯增長，但投資上不宜太過大膽，選擇熟悉的金融商品操作，會比較妥當。

愛情婚姻

感情順遂，單身的狗朋友今年可望透過親友介紹，認識到個性合得來的對象。有伴侶的狗朋友雖然忙於事業，但也不忘照顧到另一半的心情，時常在生活中製造驚喜，能讓另一半更感受到你的愛意。

家庭健康

家庭關係平穩，經常參與家族間的小旅遊，能讓家人間的關係更融洽，互動更愉快。身體狀況要多留神，切莫因過勞而導致身心失衡，有空時多去郊外感受大自然的豐沛能量，可讓心情更開朗，人也會充滿活力。

●豬朋友

在新的一年裡，擁有許多意想不到的好運，加上經過去年的歷練後，讓你增長許多智慧，在危急時能做出明智的判斷，順利化險為夷。再結合身邊的貴人助力，相信豬朋友在今年會成功開創新局，贏得佳績！

工作財運

在職場上充滿貴人好運，尤其是女性貴人的相助，能幫助豬朋友逢凶化吉，順利度過難關。財運非常豐沛，偏財運非常好，能在投資理財上大有斬獲，增加更多被動收入，且有機會在房地產買賣上大賺一筆。

愛情婚姻

感情生活可說是春風得意，單身的豬朋友，能在親友的牽線下認識氣質出眾、學識優秀的對象，並順利展開交往。有伴的豬朋友跟伴侶常一起參加聚會活動，相處融洽，關係如膠似漆。

家庭健康

家人之間的相處十分和樂，彼此互相體諒，讓感情更融洽。健康運大為提升，經由正確的紓壓方式，讓自己的身心更容易放鬆，且能維持良好的生活作息，再加上適度的運動，讓豬朋友無論在體態還是健康上，都呈現極佳的狀態。