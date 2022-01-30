我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴雪襲美東10州 波士頓降雪恐逾2呎 上萬戶停電

俄3面包夾烏克蘭 一旦從白俄揮軍 普亭盟友：2天可拿下

生肖(三)／猴變動 雞福氣 狗衝刺 豬幸福

雨揚居士

生肖安太歲提醒

壬寅年將由賀諤大將軍輪值太歲，而生肖屬「虎」者今年坐太歲，也稱「犯太歲」；生肖「猴」為正沖太歲，又稱「歲破」；生肖「蛇」、「豬」則為偏沖太歲。以上四個生肖，流年運程多變，尤其是正沖太歲受影響最大，這些生肖宜於農曆正月十五日前，擇吉日到廟裡安奉太歲或點光明燈，祈求新的一年平安康泰，福運常伴。

●猴朋友

不管是在事業、人際關係還是財務狀況上，今年都將面臨許多衝擊與挑戰，但只要穩住腳步，冷靜地看清情勢，並做出最恰當的決策，就能關關難過關關過，度過這起伏多變的一年。

工作財運

職場上充滿各種變動，不管是人事的異動，還是組織的重組，一開始都會讓猴朋友感到難以適應，要調整好心態，才能平安過關。財運上也會添增許多意外的開銷，不宜過度投資，以免金錢上出現極大的損失

愛情婚姻

情感關係低迷，單身的猴朋友容易表錯情，無法順利開展新戀情。有伴侶的猴朋友，容易因價值觀的落差而跟另一半起衝突，不管是生活習慣還是金錢處理方式，都會成為吵翻天的導火線，宜適時退讓，才不致關係破裂。

家庭健康

家人間容易意見失和、吵吵鬧鬧，需發揮智慧來協調，以免互相傷感情。健康運稍差，且易有意外發生，到戶外登山、戲水時，都要格外謹慎，以免受傷。此外，也容易罹患大小感冒，需維持好生活作息，才能避免疾病纏身。

●雞朋友

在「月德」吉星的相助下，縱然遇到一些阻礙，略有起伏，都可獲得貴人相助，幫助你化解難題。在待人處事上，謹記凡事以和為貴，不可太過自負，才能夠避免樹敵，及化解遭人算計的危難。

工作財運

事業開展順遂，在有力人士的力挺下，順利獲得更多的資源，讓進行的專案得到各方支持，並開闢更多的財源。正財收入雖穩定，但同時也因人生計畫的改變，而增加更多開銷，屬於財來財去的狀態。

愛情婚姻

感情生活愉快，單身的雞朋友因工作來往而認識價值觀一致的對象，很快展開交往之外，還有機會閃婚。有伴的雞朋友樂於跟另一半分享生活點滴，坦率而愉悅的溝通，讓心靈更加緊密相繫。

家庭健康

家人相處時懂得彼此互相尊重，且樂於傾聽彼此的意見，減少誤會的產生，能更有默契地往相同目標邁進。健康運偏弱，容易精神緊繃、睡眠品質也比較差，常容易出現精神不濟的狀態，學會適時放鬆，就能逐漸好轉。

●狗朋友

在有利於拓展事業的「三臺星」相助下，狗朋友今年在事業上可望大展身手，並於職業舞台上展現長才，名利雙收！把握今年發展的大好時機，事業能更上一層樓，人生也將過得更開心愉快！

工作財運

今年的狗朋友擁有極佳的判斷力，總能在關鍵時刻發揮聰明才智，順利帶領團隊化解危機，沉穩的應變方式備受各方肯定。財運不穩，正財收入雖有明顯增長，但投資上不宜太過大膽，選擇熟悉的金融商品操作，會比較妥當。

愛情婚姻

感情順遂，單身的狗朋友今年可望透過親友介紹，認識到個性合得來的對象。有伴侶的狗朋友雖然忙於事業，但也不忘照顧到另一半的心情，時常在生活中製造驚喜，能讓另一半更感受到你的愛意。

家庭健康

家庭關係平穩，經常參與家族間的小旅遊，能讓家人間的關係更融洽，互動更愉快。身體狀況要多留神，切莫因過勞而導致身心失衡，有空時多去郊外感受大自然的豐沛能量，可讓心情更開朗，人也會充滿活力。

●豬朋友

在新的一年裡，擁有許多意想不到的好運，加上經過去年的歷練後，讓你增長許多智慧，在危急時能做出明智的判斷，順利化險為夷。再結合身邊的貴人助力，相信豬朋友在今年會成功開創新局，贏得佳績！

工作財運

在職場上充滿貴人好運，尤其是女性貴人的相助，能幫助豬朋友逢凶化吉，順利度過難關。財運非常豐沛，偏財運非常好，能在投資理財上大有斬獲，增加更多被動收入，且有機會在房地產買賣上大賺一筆。

愛情婚姻

感情生活可說是春風得意，單身的豬朋友，能在親友的牽線下認識氣質出眾、學識優秀的對象，並順利展開交往。有伴的豬朋友跟伴侶常一起參加聚會活動，相處融洽，關係如膠似漆。

家庭健康

家人之間的相處十分和樂，彼此互相體諒，讓感情更融洽。健康運大為提升，經由正確的紓壓方式，讓自己的身心更容易放鬆，且能維持良好的生活作息，再加上適度的運動，讓豬朋友無論在體態還是健康上，都呈現極佳的狀態。

編輯推薦

下一則

生肖(二)／龍穩重 蛇福氣 馬活力 羊旺運

延伸閱讀

捐書大行動

捐書大行動
BLACKPINK成員Lisa也愛 CELINE虎年系列主打粉紅

BLACKPINK成員Lisa也愛 CELINE虎年系列主打粉紅
世報嘉年華 玄學高手將現場分析虎年個人運勢

世報嘉年華 玄學高手將現場分析虎年個人運勢
虎年行大運 生肖名表大集合 精雕工藝競美

虎年行大運 生肖名表大集合 精雕工藝競美
封面故事／金飾玉器…辟邪聚財華人愛

封面故事／金飾玉器…辟邪聚財華人愛
「滿臉愁容」…大師操刀 虎年郵票遭諷像病貓

「滿臉愁容」…大師操刀 虎年郵票遭諷像病貓

熱門新聞

日本東京淺草寺過年人擠人。(美聯社資料照片)

習俗篇／日本「初詣」祈福 南韓也發壓歲錢

2022-01-30 02:14
打掃時容易讓物品上的灰塵在擦拭時落下，最好先從高處開始清潔。(Getty Images)

布置篇／除舊布新 4步驟省時省力

2022-01-30 02:13

生肖(三)／猴變動 雞福氣 狗衝刺 豬幸福

2022-01-30 02:00
腐乳肉

年菜篇／腐乳肉

2022-01-30 02:08
清燉佛跳牆。

年菜篇／清燉佛跳牆 山珍海味虎虎生豐

2022-01-30 02:09
花團錦簇。

年菜篇／年味暖湯 歡喜圍爐過年

2022-01-30 02:05

超人氣

更多 >
媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇
安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明

安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明
醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…
紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望

紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望
美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？

美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？