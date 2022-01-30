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生肖(二)／龍穩重 蛇福氣 馬活力 羊旺運

雨揚居士

生肖安太歲提醒

2022壬寅年將由賀諤大將軍輪值太歲，而生肖屬「虎」者今年坐太歲，也稱「犯太歲」；生肖「猴」為正沖太歲，又稱「歲破」；生肖「蛇」、「豬」則為偏沖太歲。以上四個生肖，流年運程多變，尤其是正沖太歲受影響最大，這些生肖宜於農曆正月十五日前，擇吉日到廟裡安奉太歲或點光明燈，祈求新的一年平安康泰，福運常伴。

●龍朋友

壬寅年對龍朋友來說是充滿挑戰的一年，待人處事都須萬分小心，不可大意，才能發揮智慧，遇難呈祥。事業上將迎來新變動，只要掌握住轉機，就可獲得更大的舞台，開拓出有別於以往的新氣象。

工作財運

一心想拓展事業版圖的龍朋友，會發現阻礙倍增，讓你感到十分艱辛，但假使你能發揮毅力，並隨時抱持開放靈活的思維，就能逐步跨越障礙，達成心中的目標。財運上偏弱，容易有意料之外的開銷出現，宜謹慎用財，才不致入不敷出。

愛情婚姻

感情生活略嫌平淡，單身者對愛情的態度比較被動，即便認識條件還不錯的新朋友，卻不太會主動追求，讓新戀情難有進展。有伴的龍朋友過度忙於事業，與另一半的溝通變少，關係逐漸冷淡。

家庭健康

由於家人間常各自忙碌，導致彼此的交流頻率驟降，連帶影響到彼此的感情，一不小心就發生誤會或起衝突。健康運稍低，工作繁忙的龍朋友容易忙過頭，無暇照顧好身體，特別要注意泌尿系統方面的問題，一旦不適，要及早做檢查。

●蛇朋友

迎來多顆吉星相助，做任何事都能受到貴人鼎力支持，讓你順利度過壬寅年。當遇到瓶頸或難關時，不要羞於提出請求或選擇獨自承擔，可多利用貴人的力量，將能幫助你行事更有效率、做事成果倍增。

工作財運

在事業上擁有多方助力，只要你以開闊的心胸，廣納各方建議，就可充分運用眾人的力量，讓負責的專案達到最出色的成績。財運十分順遂，除了正財收入豐沛，投資上也大有斬獲，可望如願賺得理想中的利潤。

愛情婚姻

桃花運很順遂，單身的蛇朋友可透過參與社團活動，或者透過朋友的介紹而認識志趣相同的新對象，迅速展開一段浪漫戀曲；有伴的蛇朋友在另一半的溫馨相伴下，感情生活十分美滿。

家庭健康

家中成員相處氣氛和樂，遇到困難時，能同心齊力、相互扶持地共渡難關，感情緊密。健康狀況大為提升，維持適度運動以及在飲食上有所節制，讓蛇朋友的身心狀況十分良好，少有感冒生病的機會。

●馬朋友

面對嶄新的一年，保持著無限的精力迎接挑戰。擁有貴人吉運的你，即使遇到挫折或不順遂的事情，都能在貴人相助下順利克服難題。凡事不用過度操心，也不用過於在意他人的評價，一切都會順風順水地過關。

工作財運在事業上遇到阻礙時，不要埋首獨自苦撐，多跟周遭人請益及求助，事情就會順利過關。正財收入豐沛，投資上也有極佳的收益，只要在開銷控管上更精打細算一點，就可更快達到儲蓄目標。

愛情婚姻

愛情生活順遂，可望因公事往來而與工作夥伴產生戀情，或者與相識多年的好友升格為戀人。有伴侶的馬朋友將與另一半規劃生活的新目標，像是計畫買新房、或者共同創業，邁向人生的新階段。

家庭健康

喜歡熱鬧、喜歡舉辦家庭聚會的馬朋友，家庭生活會變得豐富有趣。而在健康方面，要注意適時排解壓力，以免造成食慾不佳或失眠等狀況。另外，也要提防交通意外的發生，行車要放慢速度，避免搶快。

●羊朋友

有大吉星「紫微」、「龍德」相助，會明顯感到時來運轉、谷底翻身的轉變。保持正向的思考，凡事積極進取，就可以獲得極佳的成果。且遇到阻礙時，都能順利獲得化解，迎向人生高峰！

工作財運

在職場上能徹底發揮所長，展現讓人為之驚艷的實力，不管是設計商品，還是規劃行銷專案，嶄新而創意獨具的觀點，讓羊朋友備受肯定。財運表現優異，在投資上能掌握最佳時機，獲得優渥的利潤。

愛情婚姻

情感關係順遂，能透過社交場合，順利結識到讓你一見傾心的對象，並能順利脫單。有伴侶的羊朋友會懂得與另一半相處的智慧，願意耐心傾聽並尊重對方的意見，讓關係更融洽。

家庭健康

跟家人相處得相當愉快和樂，彼此間相互扶持，讓你擁有極佳的生活後盾。健康狀況隨著開朗的心情而大為改善，加上清淡的飲食及穩定的生活作息，讓你的體質變得更強健，減少罹病的機會。

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