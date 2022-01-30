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生肖(一)／鼠靈活 牛奮發 虎潛心 兔自信

雨揚居士

生肖安太歲提醒

2022壬寅年將由賀諤大將軍輪值太歲，而生肖屬「虎」者今年坐太歲，也稱「犯太歲」；生肖「猴」為正沖太歲，又稱「歲破」；生肖「蛇」、「豬」則為偏沖太歲。以上四個生肖，流年運程多變，尤其是正沖太歲受影響最大，這些生肖宜於農曆正月十五日前，擇吉日到廟裡安奉太歲或點光明燈，祈求新的一年平安康泰，福運常伴。

●鼠朋友

在今年有許多好機運降臨，努力把握機會、靈活應變，就能讓你的才華發揮得更淋漓盡致，並獲得更好的發展機會。此外，在努力尋求事業發展之餘，也要用心經營感情，別顧此失彼，人生就會更幸福美滿喔！

工作財運

職場充滿變化，遇到突發狀況時，多運用你的聰明才智，適度調整方向，就可迅速解決問題，並可望獲得升遷的機會。你在事業上的積極衝刺，也將帶旺財運，但要做好開銷管控，投資上需謹慎為宜。

愛情婚姻

雖然想努力經營感情，卻可能出現事與願違的狀況。單身者即使身邊出現條件很好的對象，也可能缺乏時間交流，最後只能漸行漸遠。有伴者常容易忽略另一半的感受，讓對方心生埋怨，應改變相處的方式，才能讓感情更穩定。

家庭健康

家人間常有口角摩擦，彼此各讓一步，關係才會轉佳。工作太過繁忙，常讓你沒有時間好好休息，導致出現過勞的狀態，要適時地保持運動，且飲食清淡一些，才能避免被疾病找上門。

●牛朋友

今年是時來運轉的一年，只要勇於爭取表現，就可取得亮眼成果。有著「太陽」及「紅鸞」吉星的護持，除了能幫助你在事業上廣開人脈、廣闢財源外，也可擁有圓滿的感情生活，幸福滿分！

工作財運

職場運勢興旺，可望獲得上司的器重，讓你有充分發揮的空間，如願實現理想，而你更會不負眾望，憑藉著豐富的經驗，將負責的項目運作地盡善盡美，廣受各方好評，讓事業更上層樓。

愛情婚姻

桃花運暢旺，單身的牛朋友將在社交聚會中，遇到合得來的理想對象，逐漸發展成戀人關係。已婚者則和另一半經營共同的興趣，常利用休假時相約參加相關社團活動，彼此間的互動更緊密，相處氣氛愉悅。

家庭健康

家庭關係十分和諧，家人間常主動互相幫忙，讓關係維持得很緊密。健康方面的表現則跟壓力指數息息相關，當生活過於繁忙時，就比較容易忽略保養身體，要注意三餐定時，且吃清淡一些，以免罹患腸胃方面的疾病。

●虎朋友

逢太歲之年，運勢較多波折起伏，做事上常容易遭受阻礙，需冷靜應對，凡事勿操之過急，以免造成反效果。在事業上遇到任何難題，都要保持理性，別讓情緒影響判斷力，一切以大局為重，方能化解危機。

工作財運

職場上突發狀況特別多，常讓你有種措手不及的感覺，但只要虎朋友保持正向思考，多花時間去溝通協調，情況就可能翻轉，往好的方向發展。至於在財運上，勿過於樂觀，別衝動地投入大筆資金投資，宜以守財為上。

愛情婚姻

感情上遭遇的波折不斷，單身的虎朋友在追愛的路上不順遂，無法掌握心儀對象的心，讓單戀黯然告終。有伴者容易為一點小事跟另一半起衝突，除非願意相互包容，否則感情很可能吵到破局。

家庭健康

今年凶星較多，對健康有不利影響，請盡量避免參與高危險性活動，尤其是在精神不濟的情況下，更不要勉強行事，以免讓自己受傷。此外，與家人之間常有溝通不良的情況，應控制好情緒，耐心地聽對方說話，以免吵架傷和氣。

●兔朋友

意識到全新的時代與商業模式的興起，無論在工作上或人際交流都有新的轉變，讓你選擇踏出舒適圈，並因應新環境做出改變，主動積極的態度自然會為你開創許多新機會，可望一舉成功。

工作財運

職場上迎來新氣象，可望迎接新的主管，或者轉換部門經手新事務，諸多的變化也帶來新機運，只要以沉穩的心態面對，將能獲得不凡的成就。財運平順，正財收入十分穩定，投資上要避免炒短線，就可避免不少損失。

愛情婚姻

感情運十分如意，單身的兔朋友可多拓展生活圈，結交更多來自不同環境的朋友，從中會找尋到跟自己合拍的對象。有伴的兔朋友要懂得營造生活的新鮮感，不時安排一趟小旅遊，會讓彼此感情更甜蜜。

家庭健康

家人間雖偶爾有爭執，但總是能快速和好，不至於越吵越烈，讓關係維持得相當和諧。健康方面則稍差一些，容易罹患流行性感冒，也可能因壓力過大而導致內分泌紊亂，需調節好生活作息，以免累積小病成大病。

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生肖(二)／龍穩重 蛇福氣 馬活力 羊旺運

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