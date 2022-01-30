星座(三)／射手、魔羯、水瓶、雙魚坐擁幸福

射手座

新年好運到：

今年射手座在眾人面前展現自己的魅力時會有相當被注目的機會，只要你願意表現自己都會可以被許多人看到，這樣的狀態就像是一個明星站上了舞台被大家所看到的喜悅，就算做一些小事也容易被放大的當作是一件相當了不起的事情來呈現，今年的你可是會在人際關係上得到相當好的表現機會請好好把握這個出風頭的時機。

用點心平安：

雖然在人際關係上可以發光發熱，不過同時也要注意自己是否有點被這種喜悅沖昏了頭，在這樣的狀況下很容易做出說錯話做錯事的遺憾，由於太過於開心而出現胡言亂語也會有機會讓你一夕之間豬羊變色，甚至會把之前所得到的榮耀全部都歸還，到最後甚至還被大家扣分到覺得你只是個會說大話或是只會欺騙的人。

魔羯座

新年好運到：

今年魔羯在家運上面與其他星座比較起來會更顯得幸福，不管是在原生家庭或是婚後的家庭都會有很值得被出來炫耀的喜悅，如果在生活中遇到困境也建議可以多跟家人聊聊，讓家人成為你的精神支柱，沒有甚麼事是過不去的，只要願意跟家人好好相處與溝通你會發現不管遇到任何挑戰你都可以在今年好好的去面對與處理。

用點心平安：

魔羯座在今年會有很多機會把重心放在家庭上，這樣的互動雖然是快樂的，但也因此會把比較多的金錢放在家人上面使用，這當然對你來說沒有不好，但相對的對於自己的享受就會降低一點，不過就把這當作是甜蜜的負荷相信也是怡然自得，不過建議在使用時還是要量力而為，別因為過度的魏家人付出到最後自己生活都出現問題喔。

水瓶座

好運旺旺來：

今年的水瓶座如果是靠嘴巴吃飯的，那麼恭喜你在你的表達能力上面會因為有很好的表達能力而讓你備受注目，尤其是業務體系的朋友更是可以利用你的口才為你賺入更多的財富，就算不是靠嘴巴吃飯的行業也可以在與人之間的相處充分表達出你的口才優勢，這會讓你的人際關係也是處於相當好的一個狀況，只要不要過度驕傲其實今年的你會過得相當開心。

用點心平安：

今年在努力要完成夢想時請多留意別只是單打獨鬥，多找些夥伴一起來運作你的夢想會讓你在努力朝向這個夢想時比較容易有實現的機會，如果只是一個人單打獨鬥很容易到後面變得沒有太大的動力，甚至會有種因為動力不足想要放棄的心態出現，而這時的你不只是夢想沒辦法被完成還會被周遭的人當作只是一個說而不做的人。

雙魚座

好運旺旺來：

今年雙魚在展現自己的個人魅力上會有很不錯的表現，不管是要桃花或是在事業上受人注目都會有很不錯的表現機會出現，今年的你是運勢極好的一年請多把自己推出去去面對人群，在人群中勇敢的表現自己的特色，你會發現有許多的好運與貴人都會來到你的身邊，只要你有心打開你的心胸去接受不同的可能，所有一切美好都會降臨。

用點心平安：

雖然今年雙魚運勢很好，不過還是要稍微留意一下與陌生人之間的交流別太過於本位主義，甚麼事情都以自己為主會不小心讓他人對你產生不愉快的情緒，如果對方因此而拒絕與你合作那麼對你來說將會是相當可惜的一件事，另外也要注意是否有些意外狀況的降臨，可能會有突發的狀況會讓你有機會受傷甚至會出現意外的嚴重撞傷。