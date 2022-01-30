星座(二)／獅子、處女、天秤、天蠍突破現有

獅子座

新年好運到：

今年獅子座有機會多出去走走，不一定要出國，只要能讓自己多安排一些假期出去透透氣，你會發現你的心情與運氣都會比較好，同時間如果有興趣鑽研一些平常有興趣的學問將會有很多令你感到突破性的發展存在，這兩件事都是獅子座今年很值得期待的好運，換句話說今年的獅子座就別一直把自己悶在家裡，有機會出去多看多學都會讓你今年的生活多采多姿。

用點心平安：

今年雖然有機會可以多出去走走，但你的感情運也是要多留意的一件事，今年的你比較容易因為太過於做自己而讓另一半覺得你沒有把他放在心上，這樣的狀況短期內雖然不會有太多問題，但長期來說很容易造成兩人之間的關係變得冷漠，甚至會因為對方感受不到你的愛而將心思移走或是考慮與你改變關係，所以今年在生活中還是請多留意另一半的情緒吧。

處女座

新年好運到：

處女座今年在財運的使用度上可以比較寬裕，這也表示今年你會有比較不錯的財務收入出現，多為自己規劃一些理財的工具讓自己可以在今年財務比較有優勢的狀況下為自己做一些投資理財的動作，如果沒有這樣做雖然今年你會覺得財務的使用有相當大的空間，但這也會讓你日後運勢較低時會感到惋惜，所以雖然財運佳但別只是顧著享受喔。

用點心平安：

今年處女座要多留意在健康方面會需要你多花一點心思去注意，一些生活上的變動會讓你的身體出現較不適應的狀況，雖然當中有很大的部分是自己負責的，例如暴飲暴食或是為了追求享樂讓自己作息變得相當不正常，這些的狀況都會導致於你的身體拉起警報，請多加留意別因為只顧及當下的歡樂而導致日後需要花很多時間及金錢來調理身體。

天秤座

新年好運到：

今年天秤座在感情上面將可以交出相當亮眼的成績，與心儀的對象在互動時多注意一下自己的表現方式別太過於僵硬，多去表現自己，你會發現今年在感情上面的確有很多不錯的對象會來到你身邊；接下來就是在相處的過程中要多一點觀察而別急著跳進去，避免因為一時的喜悅而忽略對方接近你的背後目的，多觀察一下你會發現今年的你在感情上會很幸福。

用點心平安：

今年的感情將是你大放異彩的機會點，但同時要留意自己是否太過於發光發熱讓你周圍的同性對你產生忌妒之心，由於太多人注目到你，會讓你容易被喜悅之心沖昏了頭，結果忽略周遭同性被冷落的情緒，這樣會讓這些朋友或同事逐漸對你產生負面的評價，甚至會在你後面捅你一刀，這些傷害都會讓你接下來的人際關係與工作情形會受到影響的。

天蠍座

好運旺旺來：

今年的天蠍座在健康上可以多花點心思讓自己變得更健康，尤其是有些慢性病的朋友可以在今年多給自己一點時間運動及調養身體，你會發現整個身體的好轉也讓你的心情跟著快樂，那些過去的陋習藉由今年充滿活力的方法來改變，身體健康也才有精神可以去準備面對全新的挑戰，接下來你會發現身體的活力將是你成功的保障。

用點心平安：

今年在家庭上面將會讓天蠍覺得比較煩人，一些材米油鹽或是雞毛蒜皮的事都變成你要花時間去處理，對你來說你心中的不滿卻不容易被釋放，畢竟都是有血緣的家人，一些不想擔的事情也不得不把他扛下來，心情的鬱悶卻不能對周遭的人說，只能把苦吞肚內，建議是得適當的把情緒宣洩，在不傷害自己及他人的前提下想辦法釋放吧。