星座(一)／牡羊、金牛、雙子、巨蟹 蓄勢待發

牡羊座

新年好運到：

牡羊座今年可以多給自己訂一些短期目標，這些目標只要是落實的並且積極的去面對，你會發現今年你的這些目標在執行時都會比其他人要來的順利，尤其是對於未來長期有幫助的一些學習技藝方面，多一點內心去為自己創造第二專長，你會發現未來的這段時間會因為你有努力學習而得到很好的發展機會，今年就辛苦一點讓自己多訂立一些學習目標努力成長吧。

用點心平安：

今年要多留意比較容易有些意外的損失，就算再怎麼小心也是容易會有因為其他人的問題而牽扯到你身上，這樣的情形會讓你感到較為無奈，但由於你的個性比較衝動會容易因為這些負面情緒而產生一時失去理智的狀態，這樣反而會讓你接下來容易做出錯誤判斷，所以建議牡羊座今年在做決策時別被當下情緒干擾，儘快抽離情緒對你會很有幫助。

金牛座

新年好運到：

金牛座今年要積極鼓勵鞭策自己在生活中將一些不良的習慣改過，今年是個對你來說可以大幅改善生活節奏的好機會，把過去一些比較懶散的習慣都一一的解決，你會發現今年有許多新的成就即將跟隨著你的改善而到來，把個性努力調整成比較積極的狀況後，今年不管是在事業或是學業上都可以有很好的成就，也可以讓你在今年面對生活目標時更能得心應手。

用點心平安：

金牛座今年在生活中要多注意一些意外的身體狀況，由於對於一些細節容易不注意而出現一些撞傷或是意外的情形，甚至是因為飲食的不注意而拉肚子，雖然看似不嚴重，但在國曆六月過後如果沒注意到這些小細節可能會有食物中毒較嚴重的狀況出現，所以不能不小心，除此之外一些小意外可能也會讓金牛座感覺較為煩躁，小心面對那些意外波動吧。

雙子座

新年好運到：

今年雙子座在愛情上可以說是相當有表現的機會出現，對於單身的朋友來說建議可以多出去認識一些新朋友、多參加一些活動，藉由在活動中展現個人魅力讓自己被更多人注意到，只要願意打開心胸你會發現今年你的桃花運勢是強的；有對象的朋友，也可以利用這一年跟另一半好好的規劃未來的一些生活計劃，一些美好的生活節奏將會讓你們感到相當的幸福。

用點心平安：

今年雙子座要多留意關於遠行或旅行的問題，這一塊對你來說有可能會因此而出現一些讓你覺得不開心的記憶，建議如果到時候國門大開想要出國旅行時一定要考慮再三，別因為太久沒出國而在旅行時太過興奮讓整個旅遊因此而出現一些危機，做事低調一點別讓你的錢財露白，否則玩到一半錢包被偷或是因為太過開心忘了該有的禮節而得罪他人就麻煩了。

巨蟹座

新年好運到：

今年巨蟹座在工作上面可以有較突出的表現機會出現，可以多在工作上面求表現，不要太過於保守的去做事，畢竟你不努力表現自己就不容易展現自己的光芒，那麼就會很容易被他人超越過去，這樣對於平常很努力的你來說是件很不公平的事，因此今年剛好有機會在工作上面展現自己的光芒就請不要客氣了，去把工作中每件事情都扎實的完成並且要懂得表現出來。

用點心平安：

今年雖然在工作上可以有不錯的表現，但要多留意在金錢的控制上可能會比較容易出現失控的情形，因為一時的心情開心或沮喪導致於在購物時失去控制而讓你的花費大幅增加，這樣的狀況將會讓你在每個月要繳信用卡帳單時都會煩惱不已，甚至會因為太過失控買了一些自己日後也覺得莫名其妙的東西。