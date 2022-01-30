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年菜篇／年味暖湯 歡喜圍爐過年

聯合報
花團錦簇。
花團錦簇。

好彩頭雞湯。
好彩頭雞湯。

★健康鴨寶湯

材料：老薑200g、鴨肉與鴨子皮、當歸2片、蘋果、紅棗12個

調味料：陳年紹興2大匙（喜愛此味者，可多加）、海鹽少許、黑麻油1大匙

作法：

1.老薑切數片，剩下的用果汁機打成汁。

2.鴨洗淨晾乾，倒入鍋中用黑麻油煸炒至金黃色，再倒入鴨肉炒到不見血水後，用小火煮約5～6分鐘。

3.蘋果切大塊（新鮮不上蠟者，可不去皮），紅棗、當歸、老薑汁及加入淹過鴨肉的水，煮開後，再以小火煮30～40分鐘即可。

TIPS：

1.可煮麵線，澆上鴨湯，就是養生暖胃的一餐。

2.湯中加入水梨或蘋果，不但有鮮美的水果味，且不易上火，如有孩童易尿床，還可加入龍眼乾、快速見效。

健康鴨寶湯。
健康鴨寶湯。

★好彩頭雞湯

材料：小土雞1隻、陳年菜脯1大勺、枸杞1匙

調味料:米酒1碗、水、海鹽少許、白醋少許、胡椒粉1大匙、白胡椒粒1大匙、糖適量

作法：

1.陳年菜脯、土雞洗淨備用。

2.鍋中放入蓋過土雞的水量（但此時不放入雞），先煮陳年菜脯，煮開後用小火蓋鍋煮1小時，再放入胡椒粒、雞肉，煮12～15分鐘，熄火、燜蓋放置約20～25分鐘後，全雞取出放涼。

3.取糖、胡椒粉、海鹽、白醋及米酒調成沾料即可。

TIPS：

1.可用手扒的方式食用，樂趣無窮。

2.雞湯加入香菜更爽口。

3.此湯有別於坊間陳年菜脯的吃法，湯歸湯、雞歸雞，醬料也可依自己喜愛的方式調整，變化很多樣。

★花團錦簇

材料：哈密瓜1個、小湯圓150g、桂圓肉少許、芋頭塊少許、白木耳50g、紅棗12個

調味料：黃砂糖1大匙、冰糖1大匙

作法：

1.芋頭炸過；桂圓肉和白木耳各自泡

開。

2.黃糖和冰糖加水煮開備用。

3.小湯圓煮熟，放入糖水中備用。

4.哈密瓜切除1/3，挖掉裡面的果肉，切小塊。瓜底部再切平，放入湯時，才不會搖晃。

5.白木耳、桂圓肉、芋頭、紅棗放入糖水中煮熟，再放進湯圓和哈密瓜果肉塊，要吃時再放進水果盅即可。

TIPS：這道湯品不但養眼暖胃，也很容易上手，過年時更是百搭甜湯！

八仙賜元寶。
八仙賜元寶。

★八仙賜元寶

材料：鮮菇類兩種、乾香菇數朵、綠花椰菜1小碗、紅椒半個、菱角12個、南瓜1個、奶水1杯、核桃數個

調味料：胡椒粉1匙、鹽與糖少許、奶油1匙（或可加入幾片九層塔碎）

作法：

1.將南瓜蒸熟，加奶水入果汁機打成糊狀備用。香菇泡開切片。

2.菱角蒸熟。新鮮菇類先在熱鍋中煸到香味出來。核桃炸熟備用。

3.將南瓜糊加水，用中火慢慢攪動（才不易沾鍋），直到九分熟；再將紅椒和綠花椰菜、香菇放入鍋內，加上胡椒粉、鹽、糖調味，直到鍋中冒泡，再放入菱角、其他菇類，即可盛盤。

4.上桌前，可在碗中放入奶油及核桃碎，更添健康美味。

TIPS：菱角形似元寶，加上菇類與南瓜象徵金、銀，過年有客前來，家中備有此鍋，不僅大吉大利、討喜可口，還十分暖胃健康！

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