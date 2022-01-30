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習俗篇／老虎連勝4場 額頭封「王」 當起威風百獸之首

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(Getty Images)
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關於虎年的由來有一個有趣的傳說：在遠古時候，屬相中有獅子，沒有老虎。由於獅子太凶殘，名聲不好，主管封屬相的玉皇大帝想把獅子除名，但是又必須補進一位鎮管山林的動物。這時，玉帝想到殿前的虎衛士。

「中國華文教育網」報導，天宮的虎衛士從前也只是地上的一種不出名的動物。它從貓師傅那裡學得抓、撲、咬、煎、衝、躍、折等十八般武藝後，成為山林中的勇士。凡是和它較量的，不死即傷。從此，老虎雄霸山林。後來，玉帝聽說老虎勇猛無比，便下旨傳老虎上天。老虎上天之後，同玉帝的衛士較量，贏得勝利。從此，老虎便成了天宮的殿前衛士。

誰知不久之後，地上的飛禽走獸見無人鎮管，開始胡作非為起來，給人間造成了災難。這事驚動了土地神，土地神連忙上報天庭，請玉帝派天神鎮住百獸。玉帝便派老虎下凡，老虎要求每勝一次，便給他記一功。玉帝只求人間安寧，當然滿口答應老虎的要求。

來到凡間，老虎了解到獅子、熊、馬是當時最厲害的三種動物，它就專門向這三種動物挑戰。憑著老虎的勇猛和高超的武藝連接擊敗了獅子、熊、馬。其他惡獸聞風而逃，藏進了無人居住的森林荒野。人們歡聲動地，感謝老虎為人世間立了功。

回到天上，玉帝因老虎連勝三陣，便在它的前額刻下了三條橫線。後來，人間又受到東海龜怪的騷擾，大地一片汪洋。老虎又來到凡間，咬死了龜怪。玉帝一高興，又給老虎記一大功，在額頭的三橫之中又添了一豎。

於是一個醒目的「王」字現在老虎前額。從此，老虎便為百獸之王，總管百獸。時至今天，虎額上也還可見到威風的「王」字。

在獅子的惡名傳來天宮後，玉帝便決定除去獅子的屬相頭銜，補進了獸王虎。從此，虎成為了屬相，獅子則被貶到遙遠的南方去了。當然，老虎也從玉帝的殿前衛士下到凡間，永保下界安寧。

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