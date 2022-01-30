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習俗篇／日本「初詣」祈福 南韓也發壓歲錢

綜合報導
日本東京淺草寺過年人擠人。(美聯社資料照片)
日本東京淺草寺過年人擠人。(美聯社資料照片)

有別於華人過農曆新年，日本則是元旦迎春。日本過年熱門的「初詣」，就是新年初次參拜，目的是祈求新的一年平安好運。

日本熱門的「初詣」神社、寺廟，以東京為例，除了遊客熟悉的明治神宮、淺草寺，還有增上寺、東京大神宮等。除了祈福、求籤、買御守，新年期間周邊大多有類似夜市攤販的屋台，可以品嘗熱騰騰的炒麵、串燒等日本庶民美食。

日本人初詣多集中在1月1日至3日的日本連休期間，明治神宮、淺草寺等平日就是高人氣景點，這三天往年都會湧入數百萬人次民眾，無論什麼時段去都非常擁擠。

南韓聯合新聞通訊社報導，朝鮮王朝英祖年間文獻記載，當時難得出門的女姓在新年期間，會讓奴婢喬裝外出，代為串門子與問安。有人認為當時問安者可能會收到壓歲錢，但文獻未明文記載「壓歲錢」的詞彙。

研究指出，韓國的壓歲錢習慣可能源自中日兩國。中國早在11世紀就有壓歲錢的習俗，日本也在17世紀流行送紅包。朝鮮王朝末年開放通商口岸後，日本人和中國人把習慣帶進南韓。

此外，新年要說吉祥話，南韓的長者現在會說未來式的祝福語，例如「新年發財」、「新年多福」等；以往長者會說完成式祝福語，例如「你有福氣了」、「你賺了很多」等，感覺就像華人倒貼福字，寓意「福到了」。

「撈生」則是馬來西亞的獨特菜餚，在年初七的時候，會將生魚片、紅蘿蔔、花生等至少七色並帶有吉祥意義的食材，整齊排放於大圓盤上，親朋好友圍繞在桌邊，開動前一起喊出「撈起」，或是閩南語的「發」，再用筷子把配料攪拌在一起，為大家在新的一年帶來錢財「大撈一番」的好運。

此外，不少人也希望趁著年節祈求姻緣的好運！元宵節這天，馬來西亞許多單身男女會前往湖畔或海邊，女性在柑橘上寫下自己的名字和聯絡方式拋入水裡，男性則在水畔的另一端，持網子將看中的柑橘撈起來，透過聯絡方式和柑橘的主人聯繫！儘管時代進步，大家仍相爭拋柑體驗古早味交友方式，希望早日覓得好姻緣。

「撈生」則是馬來西亞的獨特菜餚。(圖：馬來西亞觀光局提供)
「撈生」則是馬來西亞的獨特菜餚。(圖：馬來西亞觀光局提供)

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