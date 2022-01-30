習俗篇／台灣春節別犯禁忌 開心過好年

初四迎財神，財神廟擠滿人潮。(本報資料照片)

一年之計在新春，台灣傳統年俗素有禁忌，做對了心情好。國立台中教育大學台灣語文學系專任副教授林茂賢是知名的民俗專家，他說，深究之下，過年期間的年俗禁忌，背後訴求都是求新春有好的開始、祈順利平安、趁機休養生息。

★初一早吃素 不可洗澡

林茂賢指出，初一早上多數地區都「吃素」，所謂「初一早吃菜（吃素），恰贏吃一年齋」，意謂一年的開始吃素，比吃一年齋更有意義。但民俗初一早上不可吃稀飯，否則出門會遭雨淋。初一早上不可洗澡、洗頭、洗衣物，才不會將財富洗淨；不可回娘家以免「敗外家」；初一白天也不可睡午覺，據說男人睡午覺會使田埂崩壞，女人睡午覺爐灶則會崩塌。

初一要穿新衣迎新年，出門選擇良辰吉時和吉祥方位，初一通常到廟宇祭拜祈求平安發財，謂之「行春」，有「愈行愈賰（餘）」的象徵。但台灣年俗並沒有帶小孩到親友家拜年習俗，帶小孩到朋友家拜年則有「討紅包」之意。另女兒初一回娘家會「敗外家」（拖累娘家）。

大年初二回娘家，車站總湧現返鄉人潮。(本報資料照片)

★初二回娘家 得選早上

林茂賢表示，初二是女兒回娘家的日子，民間稱為「做客」，在台灣習俗連續三年沒「做客」就是「背祖」（背叛祖先），此後將永遠不得回娘家。如三年內無法回娘家，也必須將穿過的衣服寄回娘家，代表本人不會「背祖」。

初二女兒「做客」得選早上，中午在娘家「請子婿」，須在傍晚「炊煙升起」前回到婆家。因女兒須回婆家處理家事，準備晚餐。

新春期間，不少人到廟宇祈福「行春」，求一年平安。(取材自鎮瀾宮臉書)

★初三睡到飽 諸事不宜

台灣年俗「初一早、初二早、初三睏(睡)到飽」。林茂賢表示，民間歲時節令有調節生活作息之用，從除夕到初二連續忙碌三天後，初三就休息一天。初三俗稱「赤狗日」，諸事不宜可以「睏到飽」。

★初四要接神 選黃昏後

初四早上公司行號都舉行「開市」，設香案祭拜、放鞭炮開工，傍晚民間「接神」，迎接諸神返回家中；為讓眾神享受假期，「接神」都選在黃昏後。林茂賢說，所謂「送神風、接神雨」因此農曆12月24日常颳風，而正月初四常會下雨，表示眾神返人間。接神同樣需焚燒「雲馬」作為神明的交通工具，以利神明回到人間。