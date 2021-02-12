牛轉生機…商改區展望 早日復甦

每年華埠在新春期間舉辦的「紐約新春愛心花車大遊行」，為世界最大的新春遊行之一。(本報檔案照)

疫情爆發，人流量僅次於紐約時報廣場的法拉盛市中心，經濟受到重創；法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧表示，當地商家在困難時期團結一致，尋求出路努力經營，用愛和希望熬過首波疫情，他說，雖然未來困難重重，但商改區會與商家在同一戰線，幫助當地經濟早日復甦，讓法拉盛成為紐約市的必遊之地。

法拉盛 盼成紐約必遊之地

余鈿崧表示，去年3月疫情爆發後，為避免疫情擴散，法拉盛小商家犧牲自己的生意，最早關門休息，尤其是州長下達「居家避疫」封城令後，緬街與羅斯福大道的人流量從10萬人銳減到100人的左右，經濟受到重創。

疫情期間，余鈿崧說，小商家不僅要承擔昂貴的房租，還要調整經營措施適應政府的防疫規定；即使如此，但他們仍然伸出援手，與商改區合作，向醫院、警員以及弱勢群體捐贈防疫物資與食物，與社區共度難關。

以街上越來越多的遊民為例，余鈿崧表示，法拉盛商改區、商家與善心人士向他們捐贈口罩與衣物，幫助他們平安的度過這個冬天，「遊民也是社區的一部分，若他們染疫，對社區防疫等問題造成負面影響」。

余鈿崧說，在這些愛心支持下，法拉盛熬過第一波疫情，面對疫情再度來襲，他承諾，商改區將與小商家在同一戰線，舉辦更多活動幫助當地經濟復甦；他舉例說，春節期間，商改區將舉辦「新春大賀禮」活動，由商改區出資幫幸運顧客買單，已有多家不同類型商家入選參與。

對於未來，余鈿崧充滿信心；他說，法拉盛毗鄰甘迺迪國際機場(JFK)與拉瓜地亞機場(LGA)交通便利，即將實施的水濱計畫將改善當地居住環境，將讓法拉盛從紐約市的其他地區中脫穎而出，以特色的美食、商業街與景觀，成為所有旅客來紐約市的必遊之地。

華埠 凝聚信心吸引人氣

以遊客生意為主要收入的曼哈頓華埠，去年有許多老牌餐館、商家不敵疫情關門，牛年到來，華埠共同發展機構、華埠商業改進區行政總監陳作舟表示，新年到來除了祈禱疫情快結束，要幫助華埠吸引人氣，還得靠政府協助，以「民間參與公共建設」(Public-Private Partnership，簡稱PPP)的方式，創建互助關係。

紐約市在疫情前每年可吸引來自全球遊客6700萬人、地鐵每日搭乘人次達到550萬次，在疫情之後沒有了遊客，華埠商家生存也相當困難；每年華埠在農曆年間都會舉辦「紐約新春愛心花車大遊行」，為世界最大的新春遊行之一，光是參與者就有超過3萬人，更遑論四周的觀眾，不過在疫情的影響下，遊行能否進行還是未知數。

陳作舟說，即便疫苗已開始施打，要讓民眾回到華埠消費，除疫苗要普及外，民眾也要對疫苗有信心。不過他也說，現階段只要大家健康、平安就好。

對於疫情後該如何協助社區復甦，陳作舟表示，華埠在疫情前就存在缺乏人氣問題，由於移民結構改變，布碌崙(布魯克林)8大道和皇后區法拉盛發展快速，根據2010年人口普查結果，華埠居民僅有約3萬人，其他兩個華人社區則都有10多萬人口，「想要復甦華埠，還是要突破。」

陳作舟說，不僅曼哈頓華埠，舊金山、多倫多、夏威夷等地的華埠也都面臨人口外移問題，「華埠需要另外一個PPP，就是用民間參與公共建設來結合政府與民間力量，共同建設華埠，只要政府願意幫忙，我們絕對可以存活下去。」

疫情間為了幫助華埠，許多組織、個人自掏腰包，為商家發放救助金、籌款、點燈等，而陳作舟也透露，華埠商改區也將推出許多協助宣傳華埠的活動，他也呼籲民眾，華埠在過去也經歷很多事情，而在每一次的困難後都挺過來了，如今華埠還在，「大家應該有信心、不要慌，我們一步一步來，只要留得青山在，就行。」