雲端春晚…中校過新年 疫期更牛

學生跟著老師做拜年動作。(網課截圖)

春節是中文學校年度大事，僑校大家庭成員穿上傳統服飾、相聚賀年，以表演、聚餐，邀請西方朋友和社區人士共慶新春；但2020年疫情帶來挑戰，僑校紛紛改以雲端教學和晚會，不失熱情地另類過新年。

影片來源：記者唐嘉麗、劍橋中文學校

麻州劍橋中文學校繪畫班老師張穎為了迎接牛年，春節前精心準備兩張牛年剪紙圖，利用兩節課，教學生畫牛；網課開始前，老師要求家長幫助，把電腦或手機攝像頭對準學生與畫作，孩子們跟著屏幕上老師的指引和示範一起作畫；先勾勒出牛的形體，觀察和描繪主體特徵，在臨摹中發揮想像力，用輕重不同、疊加混合的色彩形塑各自心中的金牛。大家還把完成的作品上傳，由老師收集展示色彩紛呈、喜氣十足的金牛合輯圖。

從去年12月下旬起，該校一年級班鄭藍宇老師即設計和展開為期六周的春節習俗和生肖故事系列課程，通過各種遊戲加深孩子們對新詞語、文化習俗的認識。還藉歌曲、舞蹈、顏色、畫圖等，加深理解。課後，也通過各種好玩的作業，讓孩子在家學習。

第一堂系列網課中，穿紅衣的「兔兔老師」鄭藍宇出現在背景佈滿喜氣裝飾的螢幕上；四歲的妮妮舉手回答老師「誰知道明年是什麼生肖年？ 」的問題，她說，「牛年！」，「是爺爺告訴我的」。

帶孩子們同唱「恭喜恭喜」歌，示範和練習如何拜年；鄭藍宇說明女孩右手包左手、男孩左手包右手的握拳拜年習俗；配合動畫影片，說「 12生肖比賽」的故事；展示自己用 0和3兩個數字畫出的「牛」，鄭老師示範並鼓勵孩子利用下課十分鐘，畫出一張「數字牛」。

「漢字故事」單元，介紹「牛」字的來源、從甲骨文至現今的演變，並讓孩子們各自在紙上跟著寫畫；「學新年字句」單元，先放短視頻介紹「春聯」代表美好祝福、「舞獅」與「爆竹」趨邪迎福、「紅包」、「 拜年」、「燈籠」、「財神」等春節相關的新字語；加上已經教過的「牛年」、「餃子」、「年糕」、「好吃」等，邀家長一起玩賓果遊戲，加深對新字的認識。

鄭藍宇說，這一系列的春節元素網課從初步理解、深入理解，到延伸拓展，教學著重於問題導向、師生互動，鼓勵孩子提問和表達；以教唱歌、玩遊戲、練動作、講故事等寓教於樂方式，讓孩子在快樂輕鬆的環境中，有效學習可以在生活中運用的知識。

劍橋中文學校校長高青說，原以為辦不成的年度春節聯歡會，在許多人熱心支持下，決定改為網上舉行；家長師生、校友、幼兒園、夕陽紅活動站成員報名踴躍，考慮時間長度，早早就截止報名；節目包括獨唱、笛子鋼琴合奏、演講、合唱、古詩串燒、小提琴獨奏、功夫、群口相聲、鋼琴四手聯奏、木笛、舞蹈、兒歌、詩朗誦、集體朗誦、獨唱等。

雲端春晚的設計製作不容易，涉及許多技術和效果問題，她舉例，老師們原本要推個合唱節目，但無法實地排練，網路合聲需克服唱不到一塊、發聲時間差等問題，於是改用「三句半」，一人一句串接，較易掌握。她說，今年春晚由總策畫人張西拍板決定做zoom現場，雖然對組織者頗為麻煩，但現場人氣高、互動氛圍好，加上總策畫人豐富經驗，「相信今年的春晚較之以往舞台演出不會太遜色」。

疫情迫使一切網上進行，鄭藍宇老師說，教育模式在2020發生了巨大變化，老師學習用線上教學工具以提高學生學習興趣和主動性，兼顧學生集中力和理解鞏固知識的課程安排與控制，以及家長的參與都變得更為重要。

高青說，疫情造成校舍關閉、生源減少、緊急雲端教學教師培訓等衝擊，但也在挑戰中看到地域解放、品質優先、彈性增加等契機，為疫後僑校發展找到更廣的視野。