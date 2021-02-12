稅稅平安…疫期新規多 謹慎理財

又到了報稅季節，由於2020年疫情衝擊，今年報稅時需留意多項新規。(pexels)

送走艱困的鼠年，不少個人、家庭都曾在過去一年面臨財務挑戰，資深會計師與理財專家建議，想要在「牛」年重振投資成效，應謹慎檢查手上包括股票、基金、房地產各種投資，如有計畫更換投資組合或增加投資，別忘了保留一些現金，以備不時之需；此外，考慮賣出股票者，務必同時考慮到可能的資本利得稅賦。

至於稅法方面，受到疫情影響，政府出台了多項紓困方案，大多數個人、公司也都領到了紓困金，今年申報2020稅表時，民眾應先了解相關稅務規定，此外值得留意的是，慈善捐款與提領退休金部分的稅務規定，都因為疫情而有所放寬。

在謹慎理財之外，會計師林麗淑針對2020年因應疫情而實施的新稅法，做了摘要解析：

疫情補助條款

• 紓困支票(Economic Impact Payment/Stimulus check)：符合收入限制的美國公民與永久居民等，去年上半年收到最多每人1200元補助款，以及部分民眾如在2020年年底已經收到的600元第二批紓困金，都不需要申報為收入；如收入符合要求，卻一直沒有收到首批支票者，可在申報2020年稅表時申請補助。

• 失業救濟金：2020年領取失業救濟金者，2021年初會收到1099-G表，這筆收入需列入2020年的收入報稅。

• 慈善捐款：在2020年捐款給符合國稅局稅法 501(c)(3) 條款所規定的機構，如果沒有使用按項列舉扣除額(Itemized Deduction)，仍可以在個人所得稅表(Form 1040)上面扣減；夫妻合併報稅最多可抵扣600元，單身最多可抵扣300元；此條款在2021 年也適用。

• 放寬取出IRA的規定：受疫情影響(失業、確診等)所需，在 2020年期間取出 IRA，(1)即使不滿59.5歲，仍可免罰款10%；(2)取出金額10萬元內，可平均分攤到2020、2021、2022年來申報為收入，也可在 2020 年全部申報為收入；(3)從IRA借錢出來，還款期限最多可延長一年，同時也放寬了最高金額。

• 在計算 2020 年的Earned Income Tax Credit和Additional Child Tax Credit時，允許使用2019年的收入做標準。

• 按項列舉扣除額中，醫藥費超過調整後毛所得的7.5%，可以做為抵扣，此條款適用於2020年及以後的年度。

• PPP貸款(Paycheck Protection Program)及 Emergency Economic Injury Disaster Loan(EIDL)貸款：2020 年受疫情影響的公司、企業及自雇業的個人，都可以申請這兩項利率優惠的貸款，其中PPP貸款的條文規定，如果貸款的大部分金額用於支付員工薪資，可申請豁免償還部分或全部貸款，但是其中不需償還的貸款金額，需從原來可抵減的費用中扣除。

• 員工薪資稅抵扣(Payroll Tax Credit)與延遲繳納：符合要求的雇主可同時享受員工薪資稅抵扣中的Credit for Sick and Family Leave以及Employee Retention Credit；此外，雇主自去年的3月27日到12月31日間，產生的Social Security Tax可延遲繳納，繳納截止日期為2021年12月31日前繳交50%，另外50%則要在2022年12月31日前繳清。

• 淨營業虧損(Net Operating Loss)：2018到2020年所產生的淨營業虧損，可以選擇回抵(carry back)五年；如果選擇直接延遲到以後年度使用，每年可使用的金額不受限制，也沒有使用年數的限制。

• 為了商業目的而發生、支付給餐館的用餐費用，在2021至2022年可以100%抵扣，之前這項抵扣額度只有50%。

一般稅法條款

公司行號要留意的是，用於申報契約工(Independent Contractor)報酬的1099表，從2020年開始，將從原來使用的1099-MISC表，改成使用1099-NEC表。

其他新稅法

• 青少年與兒童稅(Kiddie Tax)：2020年開始，青少年及兒童(19歲以下青少年與兒童，及19到23歲的全職學生)的非工作收入，需按照父母的稅率來課稅。

• 一般稅務民眾2020年的標準扣除額(Standard Deduction)：單身或夫婦分開申報為1萬2400元，夫婦合併申報為2萬4800元，以家庭家長(head of household)申報則為1萬8650元。