創意聚會…觀影烘焙 在美解鄉愁

張紀婷表示，疫情之下，雖然限制多，但她和朋友也因此更珍惜聚會的時光，放大了身邊的美好。(張紀婷提供)

新冠疫情席捲美國已近一年，留學生及在美華人今年慶祝春節的方式因此有諸多改變，有人將聚會轉至線上，通過在線手工、烘焙、觀影等活動，進行安全又不乏趣味的慶祝；也有人認為實體聚會更具節日氣氛，但出於防疫考慮選擇小規模的居家聚餐，避免外出；有人說這反而讓他們嚐到各地的特色菜，除了吃得乾淨健康，過節體驗也比往年更豐富；另外還有餐館業主表示，政策限制了生意，那就趁機會好好休息，以更好的狀態迎接新年。

維州喬治梅森大學(GMU)的訪問學者范昕儒剛來美國不久就碰上疫情，原計畫利用訪學的兩年遊走美國各地，無奈遇上疫情近一年都「足不出戶」，在家待久了也更容易思鄉，「好在美國的春節氣氛不是太濃厚，不然會更難忍受」，他已經非常習慣通過網路運動、上課，最近也嘗試許多在線活動，與友人聯絡感情。

線上相約 親友分享心得

范昕儒來美之前，每年春節都會和親友相見，今年趕上疫情只好選擇線上聚會，「好在疫情期間多數人都在家，約人一般都能收到回應」；作為電影愛好者，他和幾個留學生朋友在春節前夕相約線上觀影，「選了幾部今年比較熱門的電影，幾個朋友晚上同一時間上線觀看，然後分享心得」。

令他驚訝的是，這不亞於實體的觀影體驗，「平時看完電影可能會去吃夜宵或有其他活動，大家一般不會交流觀影心得，在線觀影反而能靜下心分享，也算意料之外的收穫」；他也計畫在老家除夕夜時與家人視頻通話，「利用時差，也正好不用熬夜看春節晚會。」

小型聚餐 嚴格遵守防疫

維州居民張紀婷今年新春與朋友相約在線上烘焙和做手工，培養新愛好和新技能，「一些對烘焙有興趣的朋友在線一起做糕點，做完還能作為節日禮物送人」，每次由不同的人整理食譜，有人建群設置平台，「一般都用zoom或微信，經過一年的遠程辦公和學習，大家都很熟練」，也能啟發彼此的創意。

張紀婷元旦假期也曾到朋友家參與小規模聚餐，「聚會都不超過五個人，除了要遵守政府的規定，我們也覺得謹慎為妙」，她回想去年春節是同朋友到馬州的中餐廳慶祝，「今年每個人帶一兩道菜，除了節省開支，安全慶祝，我們也能分享各自的家鄉菜，反而比往年都新鮮，還能了解各地文化」，在她看來，這也是疫情帶來的意外收穫，「雖然限制多，但我們也因此更珍惜聚會的時光，放大了身邊的美好。」

自食其力 留學生包餃子

馬里蘭大學(UMD)的研究生劉芊茹今年假期選擇在家和男朋友包餃子，「回不了家，只能自己動手」，身為一個北京人，她每年春節都會守歲，「全家人一起包餃子，看電視，嗑瓜子，現在想來竟是那麼不容易的事」。

「好在華人超市都能買到想吃的食材」，劉芊茹從小看外婆和麵、拌餡兒，「但從來沒有從頭到尾自己做過」，雖然辛苦一些，但吃起來也更香；她男朋友也是北方人，「都愛吃麵食，正好今年放假困在家就自己嘗試做，除了慶祝新年還能排解鄉愁，也讓老家的長輩們放心。」

疫外休假 為家人做大餐

在馬州開餐館的王先生說，今年因疫情生意嚴重縮減，但也難得能在節假日稍有休息，「計畫就是給自己和家人做一頓大餐，給老家的親人打個電話，然後就休息吧」，他說2020年的動盪最初給他很大的打擊，「但現在慢慢想通了，順應變化，調整自己，就像政府限制餐館經營，我們就利用好這段時間休息，精進自己，以更好的姿態迎接新開始。」