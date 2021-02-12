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金牛鴻禧…戶外揮春 迎萬物復甦

記者金春香
美國中國書法家協會在戶外舉行揮春活動，參加者分別為葉濟民(左起)、林金泉、黃春雲、李兆銀、鄭子團、林榆。（記者金春香／攝影）
美國中國書法家協會在戶外舉行揮春活動，參加者分別為葉濟民(左起)、林金泉、黃春雲、李兆銀、鄭子團、林榆。（記者金春香／攝影）

2021年是生肖牛年，由於2020年新冠疫情在全球肆虐，民眾已經迫切希望辭舊迎新，盼望牛年的到來，能夠帶來好運，大家早日戰勝新冠病毒，回歸正常生活，迎接萬物復甦。

春聯，又稱「春貼」、「對聯」，是春節特有的民俗符號，以對仗工整、簡潔巧妙的文字描繪人們對美好生活的嚮往，是華人過春節的重要標誌，春聯也承載著中華民族的文化情感、民族記憶與美好希望。

美國中國書法家協會以往每年都舉辦揮春送春聯活動，將中華文化發揚光大，此次由於疫情改在戶外舉行，雖然天氣寒冷，但擋不住大家希望借揮春活動，一掃過去一年的晦氣，滿懷期待迎接轉運的新一年。

美國中國書法家協會主席李兆銀介紹，民間傳說中，十二生肖的排位是根據各動物赴宴的順序，而其中又屬第一名和第二名的故事流傳最廣。

遠古時代，為方便地上的人們計時，玉皇大帝決定在自己生日那天舉行一場動物渡河賽跑比賽，排列十二生肖，到了那天，凡間所有動物都可以參加，前十二名可入選成為十二生肖，誰先到便排在前列。

比賽開始後，老鼠請求憨厚老實、善於游泳的牛背它過河，但卻在快到終點時，狡猾地一躍衝線，奪得冠軍，牛只能屈居第二位。

雖然牛排在第二，但它勤勞樸實、勇敢正直的特質深受人類的喜愛，自古也出現在很多書畫作品中，許多牛年出生的人都展現出吃苦耐勞、韌勁卓絕的精神品質。

「鼠遁春風至、牛攜喜氣來」，「鼠去牛來辭舊歲、龍飛鳳舞慶新春」，「神州無處不放彩、農戶有牛喜迎春」，「金牛賀歲玉鼠回宮、布穀迎春叫牽牛接福來」，「新年到，老牛來開道，開出福運財，使出牛勁開牛道，牛氣沖天一整年」都是人們常用的牛年對聯和新春祝福語。

李兆銀書寫「願效黃牛力、盡抒赤子情」，「金牛奔盛世、紫燕舞新春」兩幅對聯，以及甲骨文榜書及篆書「金牛鴻禧」斗方書法，希望金牛年能除去全球疫情厄運，大地盡快回春。

美國中國書法家協會顧問黃春雲創作國畫「醜牛圖」，五隻栩栩如生的牛躍然紙上，並配以吹笛牧童，希望「牛」轉乾坤開鴻運，他並創作篆書「老牛力盡丹心在、牛郎弄笛迎春曲」。

協會理事林金泉書寫行書春聯「瑞雪迎春到、金牛賀歲來」及「九州瑞氣迎春到、四海祥雲降福來」。

會員鄭子團書寫對聯「辭鼠歲處處豐收人喜樂，迎牛年家家富裕戶歡歌」，以及讚牛詩「夜迎寒露晝披塵，沐雨經風鑄己身，豪氣十足終不變，一犁耕暖萬園春」。

會員武福生創作「辛丑刻牛，願沖天牛氣衝破疫情還天下安寧，乾坤朗朗」；會員林榆榜書「天和風雨順地和五谷豐、人和百業興家和萬事興」；會員葉濟民也題字迎春。

李兆銀表示，春節是海內外華人隆重的喜慶節日，揮春因其中豐富的人文內涵，更是春節活動中的點睛之筆，通過筆墨用寓意吉祥的字眼、句子，寫下對來年美好生活的虔心寄望，大家既交流感情，欣賞觀摩書藝，又增添節慶的歡樂氣氛。

隨著大量華人移居海外，揮春這個習俗也在有華人聚居的地方興起，幾代傳承下來熱度並未削減；今年由於疫情緣故，協會成員各自在家中進行春聯和國畫創作後，到曼哈頓在戶外進行觀賞，在疫情期間也不能忘記中華傳統，更希望以此為紐約加油打氣，希望這座充滿生機的城市早日戰勝疫情，民眾恢復正常生活。

鄭子團的對聯「辭鼠歲處處豐收人喜樂，迎牛年家家富裕戶歡歌」（美國中國書法家協會提...
鄭子團的對聯「辭鼠歲處處豐收人喜樂，迎牛年家家富裕戶歡歌」（美國中國書法家協會提供）
林金泉的對聯「九州瑞氣迎春到、四海祥雲降福來」。（美國中國書法家協會提供）
林金泉的對聯「九州瑞氣迎春到、四海祥雲降福來」。（美國中國書法家協會提供）
林金泉(右一)展示春聯「瑞雪迎春到、金牛賀歲來」，及黃春雲(中)的「醜牛圖」。（...
林金泉(右一)展示春聯「瑞雪迎春到、金牛賀歲來」，及黃春雲(中)的「醜牛圖」。（記者金春香／攝影）
黃春雲的「丑牛圖」。（美國中國書法家協會提供）
黃春雲的「丑牛圖」。（美國中國書法家協會提供）
林金泉(左起)、黃春雲和葉濟民展示黃春雲的「丑牛圖」。（記者金春香／攝影）
林金泉(左起)、黃春雲和葉濟民展示黃春雲的「丑牛圖」。（記者金春香／攝影）
林金泉的春聯「瑞雪迎春到、金牛賀歲來」。（美國中國書法家協會提供）
林金泉的春聯「瑞雪迎春到、金牛賀歲來」。（美國中國書法家協會提供）
李兆銀創作篆書「金牛鴻禧」。（記者金春香／攝影）
李兆銀創作篆書「金牛鴻禧」。（記者金春香／攝影）
李兆銀創作篆書「金牛鴻禧」。（美國中國書法家協會提供）
李兆銀創作篆書「金牛鴻禧」。（美國中國書法家協會提供）
牛年刻章。（美國中國書法家協會提供）
牛年刻章。（美國中國書法家協會提供）
鄭子團的贊牛詩「夜迎寒露晝披塵，沐雨經風鑄己身，豪氣十足終不變，一犁耕暖萬園春」...
鄭子團的贊牛詩「夜迎寒露晝披塵，沐雨經風鑄己身，豪氣十足終不變，一犁耕暖萬園春」。（美國中國書法家協會提供）
黃春雲的篆書「老牛力盡丹心在、牛郎弄笛迎春曲」。（美國中國書法家協會提供）
黃春雲的篆書「老牛力盡丹心在、牛郎弄笛迎春曲」。（美國中國書法家協會提供）
李兆銀的牛年書法作品。（美國中國書法家協會提供）
李兆銀的牛年書法作品。（美國中國書法家協會提供）
李兆銀的牛年書法作品。（美國中國書法家協會提供）
李兆銀的牛年書法作品。（美國中國書法家協會提供）
美國中國書法家協會在戶外舉行揮春活動。（記者金春香／攝影）
美國中國書法家協會在戶外舉行揮春活動。（記者金春香／攝影）

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