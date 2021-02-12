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年菜文化…百花齊放 最重好意頭

記者黃伊奕
「佛跳牆」是不少家庭中常見的年菜之一。（記者黃伊奕／攝影）
「佛跳牆」是不少家庭中常見的年菜之一。（記者黃伊奕／攝影）

2021農曆新年到，雖然疫情仍未過去，無法像往年一樣前往各大酒樓、餐廳聚餐，但為家庭籌備一桌精美的年菜仍不可缺少；來自不同地區的民眾年菜風俗百花齊放，但都求好意頭，取個響亮的菜名寓意來年紅紅火火。

紐約老一輩華裔移民大多來自廣東，粵菜也是大部分大酒樓主打菜系，來自深圳的柳太太介紹廣東人的年菜最講究「意頭」，各種年菜的諧音都會帶著吉祥寓意；新年餐桌上必有雞寓意「有計」，魚寓意「年年有餘」，蝦寓意「哈哈大笑」，蠔豉寓意「好事」，生菜寓意「生財」，腐竹寓意「富足」，蒜寓意「會計算」等。

發財就手 髮菜蠔豉燉豬手

柳太太每年必做的一道年菜叫做「發財就手」，她說這也是大部分廣東人年夜飯餐桌上必不可少的一道菜，這道菜實際上是用髮菜蠔豉燉豬手，「又發財，又好事，又得心應手，沒有人不喜歡」。

烹飪「發財就手」這道菜，需要將豬手洗乾淨塗抹上老抽，再將豬手炸至表皮焦黃後撈出，再將蔥、姜、蒜炒出香味，加入南乳汁、柱侯醬、豬手翻炒，注入350ml高湯、料酒；待水開後加入冰糖、鹽，繼續悶煮45分鐘，之後再放入蠔豉、髮菜繼續燉煮，直到湯濃汁厚，豬腳呈紅亮色即可。

太平燕 無燕不成年

對於福州人，年菜必不可少的則是「太平燕」，美食林魚丸業主林錚介紹到「太平燕」又稱「扁肉燕」，是福建一道傳統小吃，屬於閩菜系；該菜品也是福州風俗中的喜慶名菜，逢年過節、婚喪喜慶、親友聚別、人人都必吃，有「無燕不成宴，無燕不成年」之說。

林錚介紹說「太平燕」是將燕丸和鴨蛋一起烹煮，因為福州話中鴨蛋音「鴨卵」與「壓浪」同音，大部分福州人傍海為生，海燕飛過浪沒了，自然意味著太平安順；也有一種說法是與「壓亂」同音，亂沒了自然也意味著太平，這也是這道菜名的由來。

製作燕丸需分成燕皮和內餡兩部分，燕皮是用精選豬後腿瘦肉，剔去肉筋和骨膜，切成細條，用木棰搗成肉泥，加入薯粉和適量清水，反覆攪拌、不斷壓勻、初成硬坯、然後放在條板上，軋輾成薄片；內餡則一般用五花肉、雞蛋加入蔥、醬油、糖調製而成，之後用燕皮包裹內餡成丸狀，並留一點燕皮猶如燕子尾巴，再蒸熟即可。

佛跳牆 吉祥如意、福壽雙全

還有一道著名的年菜「佛跳牆」原本也源自福州，但因名聲響亮近些年已經出現在世界各地的年菜餐桌上；「佛跳牆」相傳是在清朝，由福州的知名餐廳「聚春園」開發出來的招牌名菜「福壽全」，原本就象徵了「吉祥如意、福壽雙全」之意； 後因文人品嘗後吟詩盛讚「壇啟葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來」， 而讓有著豐盛配料的「佛跳牆」逐漸成為年節大菜之一。

傳統「佛跳牆」用料考究，烹制嚴格，包括鮑魚、海參、花膠、雞、鵪鶉蛋等20多種原料，配以紅棗、香菇、冬筍等多種佐料，依序層層疊疊裝入紹酒壇，旺火燒沸後，改用文火慢燉數十個小時而成；但是隨著地域和時間推移，不同地方會按照各自的習俗和口味加入不同的配菜進行改良，所以雖然不少家庭會在過年這天端出一碗「佛跳牆」，但是每家烹飪出來的味道卻大不相同。

「發財就手」寓意吉祥，非常受廣東人喜愛。（圖片取自維基百科)
「發財就手」寓意吉祥，非常受廣東人喜愛。（圖片取自維基百科)
太平燕是將燕丸和鴨蛋一起烹煮而成。（圖片取自維基百科）
太平燕是將燕丸和鴨蛋一起烹煮而成。（圖片取自維基百科）

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