健身抗疫…宅家享瘦 針對性鍛鍊

(側平舉動作3)教練崔Crystal指導的側平舉，有助擺脫「蝴蝶袖」。(記者朱蕾/攝影)

春節是華人文化中最重要的節日，過年期間，美食一定少不了；往年每到春節過後，健身房裡會增加很多亞裔身影，希望通過鍛鍊減掉節日裡增加的體重或回歸規律的健身，但今年由於新冠疫情，很多人選擇居家健身。多位經驗豐富的華人健身教練與民眾分享在家就可完成的健身瘦身運動，並提醒民眾，無論是瘦身還是健體，都要循序漸進，不能急於求成，自己在家鍛鍊時，正確的姿勢很重要，以免受傷或適得其反。

慢跑減重 至少35分鐘

紐約洋子健身全明星創辦人傅婷勻表示，春節期間很容易吃得多、動得少，甚至完全沒有運動，節日後恢復健身時，最好先做些有氧運動，提高心肺功能和體能，堅持循序漸進的原則；一般民眾可選擇慢跑，若擔心室外不安全，在室內或家後院都可以，跑20分鐘能達到提高心肺功能的作用；若要減重，最少要跑35分鐘；體重較重的人，關節的熱身非常重要，可先從走步開始，從慢走到快走。

傅婷勻指出，節日後容易出現腹部脂肪堆積和臀部下垂，男性可做有氧運動加一些俯臥撐等無氧運動；男女都可做仰臥起坐及平板支撐，最好把仰臥起坐和平板支撐連接在一起，數量因人而異，根據體能調整。

2個動作 練臀部腿部

健身教練林Jimmy表示，若想鍛鍊臀部和腿部肌肉，可做以下動作：

1.身體站立，一條腿向後半步、腳尖點地，身體重心全部在前腿的前腳掌，胸部和腰背挺直，雙手叉腰。

2.吸氣時雙腿慢慢彎曲到半蹲，然後呼氣回到原位，整個過程重心始終保持在前腿，注意髖、膝和腳尖在一個平面上。

同樣動作做八至15次，然後雙腿交換位置再做同樣次數。

正確深蹲 練大腿肌肉

教練李剛指導民眾可鍛鍊大腿肌肉的正確深蹲做法：

1.利用一把椅子，站在椅子前，雙腳與肩同寬，兩腳呈外八形狀，兩膝蓋與腳尖在同一個方向，兩手臂向前抬起與身體成直角，前臂交叉。

2.曲膝下蹲到臀部靠近椅子，再直立，曲膝時小腿與地面保持接近垂直，要背挺直、掌握呼吸節奏，下蹲時吸氣、直起時呼氣。

男女生均可做，每天做六組、一組15至20次。做此動作時，可持礦泉水做負重訓練，雙手扶住瓶子靠在胸前。

李剛指出，做此套動作很容易犯的錯誤是，曲膝時膝蓋向前，小腿與地面角度小於90度，這樣會對膝蓋造成傷害。

甩蝴蝶袖 嘗試側平舉

很多女性希望擺脫手臂上的「蝴蝶袖」，便可嘗試教練崔Crystal分享這套側平舉動作：

1.身體直立，雙腿分開與肩同寬。

2.雙手各拿一隻啞鈴或一瓶礦泉水，手臂放在兩側，感覺手臂像兩隻翅膀一樣，慢慢向上抬到雙臂在一條直線上並與地面平行，再慢慢放回身體兩側，就像煽動翅膀。

過程中，手肘不要用力，微彎曲放鬆，重複15至20次，一天做三組。

運動方式 要因人而異

紐約內科醫生王元聰也建議民眾選擇運動方式時，一定要考慮自己的身體狀況。有氧運動會讓身體每個系統環節都參與，對各個器官系統都有益處，能夠增加肺活量、改善心血管循環、提高肺功能等。他說，運動也要因人而異，若患有心臟病、哮喘、慢性肺氣腫者，參加有氧運動會有局限，建議慢性病人群，與醫生溝通，設計適當的運動量和運動方式。

王元聰還表示，對於年長者，太極等慢性有氧運動是很好的鍛鍊方式，對身體的平衡、協調、保護關節等都有益；年輕人可以做瑜伽增加身體柔韌性、調整身心健康，瑜伽和太極拳的相似點是身體和意念一起來做運動，循序漸進。