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送禮尋寶…3華埠老店 傳承文化

記者張晨
珠江百貨的文創用品成為了新時代的潮流。(珠江百貨提供)
珠江百貨的文創用品成為了新時代的潮流。(珠江百貨提供)

2020年對紐約市的小商業來說是極其困難的一年，但有些家庭經營的老店，仍不畏艱難堅持經營。早期的華埠像個村子，這些擁有歷史的店鋪起初僅作為雜貨店，卻是早期移民者關鍵的聚集點，它們不僅出售家鄉風味的魚乾、草藥和豆腐，也起著社交俱樂部的作用，代表著中國的縣城和鄉村，還提供收發郵件和匯款的服務。

2020年已經過去，而華人辭舊迎新的傳統更是代表了徹底和舊年的煩惱告別，在時代的洪流中這些移民小商家或許會被淡忘，但他們帶給這個群體和社區的是永遠抹沒不掉的濃墨重彩的一筆。

在2021年新春來臨之際，這三家承載著中華文化與希望的華埠商家們，仍在社區中發光發熱，年節為親朋選擇禮物時，不妨嘗試在他們中間「尋寶」，即有文化共鳴又獨一無二。

佛運玄 老店新開好茶水

位於格蘭街的佛學及茶具用品店佛運玄(Grand Tea & Imports)在2020年因鄰里火災被殃及，9月移至格蘭街298號的新址後重新開張；老闆劉仲明表示，在接掌店鋪十年中，一直以「 傳承」為經營己任，他的經營哲學是，佛具用品和傳統物件不能只靠利益謀生。

每年佛運玄都會早早上架新春裝飾，一進門就能被佛號香爐的青煙以及大紅的福字掛式吸引，除此之外，店裡銷售的茶葉及茶具，每年佳節均受到顧客的好評。

劉仲明的女兒劉凱儀(Alice Liu)雖在美國出生，卻也從小耳濡目染、精通茶藝和中華傳統文化；劉仲明說，自己60歲了但仍在學習新知，為的就是能把老祖宗的根紮穩並傳遞給下一代。

永安和 堅守華埠逾百年

提到曼哈頓華埠，很少有人沒聽過「永安和」(Wing On Wo & Co)的大名，疫情前當狹窄的街道周末擠滿人潮時，總有幾個遊客最終會走進來，瀏覽瓷器古玩和玉器。

「永安和」位於勿街26號，紅色油漆的店面不怎麼起眼，但據說它是華埠最古老的持續經營的商店，它於1890年代在勿街開張，起初是一家雜貨店，而如今「永安和」古老的錫雨篷上，仍然打著「東亞禮品」(Oriental Gifts)的字眼。

一個多世紀過去，這裡仍然以家庭為單位經營，成員們均輪流到店裡來幫忙，疫情時店鋪閉門，但總能看到裡面忙碌的身影；而新年中選購瓷器、以及碟碗茶具者更不在少數，且尤其對長者們的胃口。

珠江百貨 老傳統新國潮

2020年對於珠江百貨(Pearl River Mart)是不平凡的一年，迫於新冠疫情衝擊和租金壓力，於2021年初關閉其在百老匯395號的旗艦店；但位於雀兒喜市場(Chelsea Market)的美食坊和分店依舊營業。

珠江百貨總裁鄺瑛瑛(Joanne Kwong)表示，從開始的友誼百貨至今，店內的商品一直是民眾過年過節選購的焦點，而如今更是走向了主流社會，讓更多人認識並了解中華文化。

他們和許多華裔商家合作的文創用品不僅打開了市場，更成為了新時代的潮流，將老傳統推陳出新，成為「新國潮」的代名詞；不管是傳統旗袍、佛像，還是印有麻將字的嬰兒服，都是年節送禮的好選擇。

儘管如今實體店經營日益艱難，但珠江百貨表示對未來的發展仍抱有希望，並已在開始另外物色新店址。

珠江百貨的文創用品成為了新時代的潮流。(珠江百貨提供)
珠江百貨的文創用品成為了新時代的潮流。(珠江百貨提供)
「好茶水，佛運玄」店內的新春用品已經上架。(記者張晨／攝影)
「好茶水，佛運玄」店內的新春用品已經上架。(記者張晨／攝影)
「好茶水，佛運玄」店內的新春用品已經上架。(記者張晨／攝影)
「好茶水，佛運玄」店內的新春用品已經上架。(記者張晨／攝影)
永安和的瓷器碟碗者尤其對長者們的胃口。(永安和提供)
永安和的瓷器碟碗者尤其對長者們的胃口。(永安和提供)
永安和的瓷器碟碗者尤其對長者們的胃口。(永安和提供)
永安和的瓷器碟碗者尤其對長者們的胃口。(永安和提供)

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