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鴻運登門…居家布置 10招添好運

記者顏嘉瑩
住宅乾淨、明亮是居家布置的大原則。(記者顏嘉瑩/攝影)
住宅乾淨、明亮是居家布置的大原則。(記者顏嘉瑩/攝影)

家是最好的避風港，全球在疫情持續的情況下迎接牛年，疫情也讓民眾待在家中的時間更多，要如何在新年透過居家布置迎來新氣象？專家表示，只要保持住宅乾淨、明亮等大原則，就能迎來好運、趕走壞運。

疫情期間許多上班族也在家工作，如今居家空間不僅只是休息、睡覺的地方，更兼具辦公室、健身房等功能，在紐約寸土寸金的條件下，要如何利用空間，讓家裡能夠看起來乾淨明亮，同時具備工作、休閒等功能，就變得非常重要。室內設計師和蔡家伶和美國風水協會會長智海教您新春居家布置添好運十個妙招。

保持乾淨明亮 善用收納空間

室內設計師蔡家伶表示，住宅乾淨、明亮是居家布置的大原則，民眾可以利用層架、收納盒等，將物品收納擺整齊；她也透露，很多人會忽略床下的收納空間，「床底下的空間充足，很適合擺放衣物、鞋子等，很多床下專用的收納盒還附有輪子、相當方便。」

增加通風採光 淡色窗簾遮光

由於疫情關係，屋子的通風也相當重要，蔡家伶說，住家擁有大面窗能夠增加屋內通風及採光，而窗簾也應該選擇具有遮光度、淡色系為主，如此才能讓空間看起來更明亮且開闊。

家具多功易收 小公寓更舒適

蔡家伶表示，2021年流行的風格以舒適與機能性為主流，其中機能性包括多用途的家具等；她說，由於紐約市公寓空間狹小，許多品牌都有推出多用途、好收納的家具，像是升降咖啡桌、可變形成櫃子的餐桌等，如果預算較低，宜家(IKEA)等平價品牌也有可摺疊的六人餐桌，或是其他多用途家具。

大地色是主流 主視覺牆鮮豔

在顏色部分，蔡家伶說，輕柔的大地色系仍是主流，另外充滿自然風格的木質裝飾品，以及綠色植栽等也相當受歡迎；近幾年也流行以大膽、鮮豔的顏色，在家中選擇一面牆油漆，做為主視覺牆，2021年該趨勢將持續；不過她也提醒，臥室不宜使用太強烈的顏色，否則會影響睡眠品質，建議民眾如果想用大膽的顏色油漆牆面，可選在客廳或餐廳；「如果想在臥室其中一面牆漆上不同顏色的油漆裝飾，可以選擇灰色、奶油色等，既可凸顯牆面色彩變化，又不會太搶眼的顏色，才能創造出舒適又具有設計感的空間。」

房子像人身體 整潔才有好運

美國風水協會會長智海表示，房子就像是人的身體一樣，一定要乾淨整潔，才能招來好運氣；她說，全球運勢低迷、社會動盪，民眾把住家風水調整好就變得格外重要，若要透過居家布置趨吉避凶，有幾個方位需要注意。

東南方和北方 擺綠植掛銅鈴

智海表示，2021年的兩大主疾病、災厄的流年凶位「五黃煞」和「二黑星」，分別位於東南方和北方。如果民眾住家大門、灶口、臥室在這兩個方位須特別注意，不可放紅色、咖啡色物品或石頭等；化解方式可以擺放綠色植物、藍色、白色等物件，「最好掛一些銅的東西，像是銅風鈴等。」

招財蛙添財運 開光加持點眼

若想增添財運，可以在西邊或房子中心點等2021的流年財位擺放招財蛙、金元寶、聚寶盆，智海提醒，若在財位擺放植物等綠色東西則會壓制；另外若要擺放招財蛙，則需開光加持點眼，最好是嘴裡咬著銅錢、臉朝屋內，才可帶財。

正東催旺文昌 瓶插四根文竹

智海說，2021年的文昌位在正東，想要催旺文昌，可以在東方擺放文昌台，或是玻璃瓶裡放水、插四根文竹。

東北桃花添喜 西南勿放綠植

增加感情婚姻運勢，可以在東北放桃花、紅玫瑰、鮮花、紅色裝飾品等；做生意的人則要注意口舌是非官司，2021年的流年位在西南，不可擺放綠色、植物等。

打掃掌握竅門 迎來風生水起

另外，在新春打掃時也有訣竅，智海說，如果民眾在2020年運勢不錯，打掃時可從門口往家裡打掃，代表將好運留在家中；如果2020年運勢差，在打掃時則可將門、窗、水龍頭都打開，代表著「風生水起」，並從室內往外掃，將霉氣掃出去，並一邊念想將壞運勢掃出、好運勢迎來，就能為新年帶來好運。

2021年的流年凶位分別位於東南方和北方，智海說，可以擺放銅風鈴等銅製物品來化解...
2021年的流年凶位分別位於東南方和北方，智海說，可以擺放銅風鈴等銅製物品來化解。(智海提供)
家中窗簾應該選擇具有遮光度、淡色系為主，才能讓空間看起來更明亮且開闊。(記者顏嘉...
家中窗簾應該選擇具有遮光度、淡色系為主，才能讓空間看起來更明亮且開闊。(記者顏嘉瑩/攝影)
空間明亮、乾淨，才能為新年帶來好運勢。(記者顏嘉瑩/攝影)
空間明亮、乾淨，才能為新年帶來好運勢。(記者顏嘉瑩/攝影)
智海提醒，若民中要擺放招財蛙增進財運，需開光加持點眼，最好是嘴裡咬著銅錢、臉朝屋...
智海提醒，若民中要擺放招財蛙增進財運，需開光加持點眼，最好是嘴裡咬著銅錢、臉朝屋內，才可帶財。(智海提供)
充滿自然風格的木質裝飾品，以及綠色植栽在2021年仍受到歡迎。(記者顏嘉瑩/攝影...
充滿自然風格的木質裝飾品，以及綠色植栽在2021年仍受到歡迎。(記者顏嘉瑩/攝影)
輕柔的大地色系與綠色植栽等，在2021年仍是布置主流風格。(記者顏嘉瑩/攝影)
輕柔的大地色系與綠色植栽等，在2021年仍是布置主流風格。(記者顏嘉瑩/攝影)

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