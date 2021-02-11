健康篇／收心甩油 少吃多動多喝茶

年節期間，應酬、聚餐也跟著增加，可以多喝茶加速身體熱量的代謝，使脂肪消耗率增加。(圖：王德傳提供)

新年期間，闔家團聚，餐宴上難免少不了一些應景美食，年節期間，應酬、聚餐也跟著增加，大魚大肉、高油、高糖、高熱量，許多令人朵頤的食物下肚，不少人年後體重急速增加。

中醫師陳潮宗表示，若體重增加4%至5%，例如60公斤，體重大約會增加2.5至3公斤，80公斤者則增加3至4公斤；若出國旅行者，體重增加範圍更大於這個數字，因為導遊不敢讓團員餓肚子，吃飯時間往往準時且密集，且為了迎合不同的口味，大多是吃自助式餐廳，輕鬆愉快的情境下，常不自覺攝入過多的食物。

為什麼會胖？陳潮宗指是因為攝食太過，身上累積的能量（或稱熱量）上升，事實上除了水及茶以外，所有食物都有熱量，只有高低不同的差別。在能量不滅定律的原理下，累積過多的熱量就會轉換形成脂肪，堆積在人體內，導致肥胖 ，就如駱駝在進入沙漠前，會多攝取食物，並將能量轉換成脂肪儲存在駝峰內，使之可以藉由消耗駝峰內的脂肪，在缺乏食物的沙漠中生存。

陳潮宗表示，人體能量來源大多是依靠葡萄糖代謝，在葡萄糖不足情況下，燃燒脂肪轉換能量，所以若要瘦身，就要增加能量消耗，例如運動，但效果有限，因為年後大家開始忙於工作、課業，無法持續性的運動，況且，運動會產生饑餓感，並增加進食量，所以瘦身主要還是依靠飲食控制，降低熱量的攝取，使身體能量必須依靠脂肪燃燒，才能有瘦身的效果。

甩油心法：

1.不餓不吃，餓了才吃，減少不必要攝入。

2.不吃肉類、油炸，避免高熱量，但是人體的生理時鐘仍會引發飢餓感，造成身體上的不適，所以這時就要補充一些低能量密度的食物，如蔬菜、水果、土司、麵包、少油的餅乾（營養口糧）等，以空間換取時間，增加飽足感。

3.多喝茶，特別是濃度較高的茶，及咖啡 ，以加速身體熱量的代謝，使脂肪消耗率增加。

4.注意攝入量，避免攝食高熱量食物，如有時間應做些運動，才能享瘦不卡油，輕鬆跟肥胖說拜拜！(聯合報)