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健康篇／過年不堆「肥」 少沾醬、多蔬果

聯合新聞網
年菜常見肉、魚、海鮮、內臟等食材。(本報資料照片)
年菜常見肉、魚、海鮮、內臟等食材。(本報資料照片)

農曆新年全家團聚，餐桌上往往大魚大肉，油脂含量偏高，加上春節假期長，作息改變，可能忽略了適度活動，許多人過完年，腰圍都大了一圈。如何在新年假期裡不增加體重，永和耕莘醫院營養師吳宛穎給了幾點建議：

1.年菜常見肉、魚、海鮮、內臟等食材，易在不自覺中多吃了脂肪及膽固醇，建議應增加蔬菜攝取，以提升纖維素來源，少吃肉類。

2.加工食品應控制食用，香腸、臘肉，脂肪含量高，吃多了對健康無益；火鍋常吃的貢丸、魚餃、蝦餃等材料，含有隱藏脂肪，也易增加熱量攝取。此外，沾醬熱量也不低，應減少食用。

3.減少油炸、油煎等多油的烹調方式，改以清蒸、水煮、烤、涼拌方式替代。

4.適量飲酒可助興怡情，但酒精熱量高，過量有害健康；男生每天不應超過2分、女生不超過1分。1分酒精相當於啤酒360cc、發酵酒150cc或蒸餾酒45cc。

5.別忘記吃水果，水果含有許多酵素可幫助消化，也有豐富的維生素、礦物質、纖維素可幫助代謝及腸道蠕動。

6.少喝果汁、含糖分飲料，以免在無形中增加熱量攝取，可以無糖茶取代。

7.零嘴攝取宜適量，年節期間難免吃些開心果、杏仁果、瓜子等堅果類食物，但其油脂含量高，而且因個頭小，常不小心攝取過量，故需特別注意。

8.年節親友相聚，不要老是喝酒、打牌，也可多到戶外走走散心，以增加活動量；最好能維持規律運動習慣，每天至少散步30分鐘。

年菜中建議應增加蔬菜攝取。(取材自pexels)
年菜中建議應增加蔬菜攝取。(取材自pexels)

如果年節期間不小心變胖了，建議儘速擬定年後減重計畫，原則如下：

1.恢復正常生活作息，不熬夜。

2.規律飲食，減少食物分量，以降低熱量攝取，但仍應保持六大類食物均衡營養的原則。

3.避免三餐以外的進食，如零食、含糖飲料、酒類、消夜等，少碰為妙，晚餐應在七時以前結束。

4.每天做有氧運動，可幫忙燃燒體內貯積的脂肪，有助減少體重。

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