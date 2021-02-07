我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2690萬 加州逾340萬

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

年菜篇／富貴烤雞 祝願興家立業

陳秋萍
富貴烤雞
富貴烤雞

烤箱在現在家庭中已經非常普及了，一台好的烤箱用來順手，效果又好，因此我們在準備一餐飯時，如果能準備一道烤箱菜，就可以省下很多時間。所以我常和學生說， 準備菜單是很重要的，不要3到4道都是快炒的菜，臨要開飯了還得手忙腳亂的炒菜，又要洗鍋子。「富貴烤雞」正是非常適合年節氣氛的烤箱菜。

中國人喜歡吃雞，尤其在年節拜拜時常要準備一隻全雞，在閩南語中「雞」和「家」的音相似，有「起家」（意指興家立業）的意思。

在烤雞的時候要將鋁箔紙包轉動數次，以使湯汁流動，雞肉才有味道。這道菜由江浙館子的「叫化雞」改變而來，原本「叫化雞」要包裹上泥土來烤，家常做就改用鋁箔紙。也可以改用蒸的來做。如果喜歡荷葉的香氣，也可以將乾荷葉泡軟、刷洗乾淨，包著雞來烤或蒸。

材料

小的半土雞1隻、肉絲75公克、蔥絲1杯、冬菜（或福菜）半杯、大蒜4～5粒、玻璃紙1張、鋁箔紙1大張、牙籤2～3支

調味料

（1）醬油2大匙、酒1大匙、胡椒粉少許

（2）醬油少許、太白粉1茶匙、水1大匙

（3）酒1大匙、醬油½大匙、糖1茶匙

做法

1.雞內部清洗乾淨，灌入1大杯滾水，沖洗一下內部。擦乾水分，在雞胸和雞腿肉較厚之處，用叉子叉幾下，在雞身內外塗上調味料（1）。

2.肉絲用調味料（2）拌醃10分鐘；大蒜切厚片；冬菜浸水中泡10分鐘，瀝乾備用。

3.起油鍋用3大匙油炒香大蒜片，放入肉絲和蔥絲，香氣透出後加入冬菜炒數下，加入調味料（3）炒勻，盛出，裝入雞的肚子裡，用牙籤封口。

4.玻璃紙上塗上油，包住雞全身，外面再加包一層鋁箔紙（最好使用雙層）。

5.烤箱預熱至180℃，放入鋁箔紙包，以中溫烤3個小時，至雞肉已夠爛為止。取出放至大盤中。打開紙包，附活頁饅頭或切了刀口的土司麵包一起上桌。

Tips：在雞胸和雞腿肉較厚之處，用叉子叉幾下，以使味道容易滲透。同時將雞胸骨壓扁一些，比較好看。（本文取材自橘子文化事業出版《過年囉！歡喜團圓做年菜》）

中國

上一則

復工的故事／疫情來或不來 求新求變都是IT業常態

延伸閱讀

甩掉疫情 華人年菜出籠鬧春節

甩掉疫情 華人年菜出籠鬧春節
「媽媽教室」講座 台灣名廚線上教年菜

「媽媽教室」講座 台灣名廚線上教年菜
年菜、盆菜和各種糕 疫情下華人更想熱鬧過春節

年菜、盆菜和各種糕 疫情下華人更想熱鬧過春節
茄子二吃

茄子二吃
雙綠爭輝套餐

雙綠爭輝套餐
祝願喜慶

祝願喜慶

熱門新聞

起司焗明蝦

年菜篇／賓主盡歡 起司焗明蝦夠體面

2021-02-07 02:00
素燒鵝、十香如意菜

年菜篇／素燒鵝+十香如意菜 清新迎牛年

2021-02-07 02:00
富貴烤雞

年菜篇／富貴烤雞 祝願興家立業

2021-02-07 02:00
八寶飯

年菜篇／賓主盡歡 八寶飯過年添喜氣

2021-02-07 02:00
鮮橙肉排

年菜篇／鮮橙肉排 美味迎牛年

2021-02-07 02:00
金銀生滿盆

年菜篇／金銀生滿盆 飽肚又招財

2021-02-07 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查
華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊
迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃
雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑
這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元

這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元