年菜篇／富貴烤雞 祝願興家立業

富貴烤雞

烤箱在現在家庭中已經非常普及了，一台好的烤箱用來順手，效果又好，因此我們在準備一餐飯時，如果能準備一道烤箱菜，就可以省下很多時間。所以我常和學生說， 準備菜單是很重要的，不要3到4道都是快炒的菜，臨要開飯了還得手忙腳亂的炒菜，又要洗鍋子。「富貴烤雞」正是非常適合年節氣氛的烤箱菜。

中國 人喜歡吃雞，尤其在年節拜拜時常要準備一隻全雞，在閩南語中「雞」和「家」的音相似，有「起家」（意指興家立業）的意思。

在烤雞的時候要將鋁箔紙包轉動數次，以使湯汁流動，雞肉才有味道。這道菜由江浙館子的「叫化雞」改變而來，原本「叫化雞」要包裹上泥土來烤，家常做就改用鋁箔紙。也可以改用蒸的來做。如果喜歡荷葉的香氣，也可以將乾荷葉泡軟、刷洗乾淨，包著雞來烤或蒸。

材料

小的半土雞1隻、肉絲75公克、蔥絲1杯、冬菜（或福菜）半杯、大蒜4～5粒、玻璃紙1張、鋁箔紙1大張、牙籤2～3支

調味料

（1）醬油2大匙、酒1大匙、胡椒粉少許

（2）醬油少許、太白粉1茶匙、水1大匙

（3）酒1大匙、醬油½大匙、糖1茶匙

做法

1.雞內部清洗乾淨，灌入1大杯滾水，沖洗一下內部。擦乾水分，在雞胸和雞腿肉較厚之處，用叉子叉幾下，在雞身內外塗上調味料（1）。

2.肉絲用調味料（2）拌醃10分鐘；大蒜切厚片；冬菜浸水中泡10分鐘，瀝乾備用。

3.起油鍋用3大匙油炒香大蒜片，放入肉絲和蔥絲，香氣透出後加入冬菜炒數下，加入調味料（3）炒勻，盛出，裝入雞的肚子裡，用牙籤封口。

4.玻璃紙上塗上油，包住雞全身，外面再加包一層鋁箔紙（最好使用雙層）。

5.烤箱預熱至180℃，放入鋁箔紙包，以中溫烤3個小時，至雞肉已夠爛為止。取出放至大盤中。打開紙包，附活頁饅頭或切了刀口的土司麵包一起上桌。

Tips：在雞胸和雞腿肉較厚之處，用叉子叉幾下，以使味道容易滲透。同時將雞胸骨壓扁一些，比較好看。（本文取材自橘子文化事業出版《過年囉！歡喜團圓做年菜》）