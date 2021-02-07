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年菜篇／金銀生滿盆 飽肚又招財

陳秋萍
金銀生滿盆
金銀生滿盆

這道菜和媽媽做的「全家福」很類似，只是材料減少了，像蝦子、雞肉片、金華火腿和切片的如意蛋捲，我把它稍微簡化些，用我家過年必備的蛋餃代替蛋捲，但是仍以海參為主。

從前媽媽在過年前幾天都要發上20到30條海參來吃，海參容易發泡，雖然說要個五、六天，但是只需煮滾了關火燜著，一天天看著它長大，非常有成就感。發泡和保存時切記要避開油，沾到油，海參就融化縮小了。加水冷藏，可保存10天，但要每天換水，吃不完就加水去冷凍。烹調前才出水去腥。海參要斜刀片切成大片，漂亮且口感好。

媽媽說以前海參是野生的，富貴人家坐月子的產婦，會一天吃一條海參補身子。現在中國東北在養殖刺參，價格比日本參便宜許多。我先生從中國帶回許多細小如蠶寶寶般的海參，我把它們發泡了、切成丁，每天早餐加1大匙在我的咖啡中來補充膠質，QQ的海參如蒟蒻般的口感，喝起來倒也不錯，享受一下富貴人家的養生之道。

材料

海參3～4條、水發魷魚半條、絞肉150公克、蛋3 個、香菇4朵、筍1支、豌豆片數片或綠花椰菜數朵、熟胡蘿蔔片8片、清湯2杯、蔥2支、薑4片

調味料

（1）醬油1茶匙、鹽少許、太白粉1茶匙、水2大匙、麻油少許

（2）酒1½大匙、醬油½大匙、鹽適量、太白粉水適量、麻油數滴

做法

1.將海參腹腔內的腸砂清洗乾淨，放入鍋中，加清水3杯、蔥1支、薑2片和酒 1 大匙，煮滾後改小火煮5～10分鐘（視海參硬度而定），取出沖涼。打斜切成大片。

2.絞肉先剁細，加入調味料（1），攪拌均勻。蛋打散、用約一大匙的蛋汁做成蛋皮，包入肉餡，做成蛋餃。

3.魷魚切交叉刀紋，再分割成適量大小，用滾水燙熟，撈出、泡冷水中。

4.香菇泡軟、切片；筍煮熟、切片；豌豆片摘好。

5.鍋中用2大匙油爆香蔥段、薑片後放入香菇、筍片和胡蘿蔔片先炒，香氣透出後淋酒加醬油和清湯，煮滾。

6.改中火、放入豌豆片、海參和蛋餃，調味後勾芡，最後放入魷魚捲，滴下麻油即可。

Tips ：蛋餃的詳細作法請參照本書第54頁的金銀海鮮鍋。（本文取材自橘子文化事業出版《過年囉！歡喜團圓做年菜》）

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