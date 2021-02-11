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布置篇／客廳找財位 全家招財

聯合新聞網
客廳是住宅中的重點區域，保持明潔整齊，就能帶來好運勢。(圖：宏普頤和提供)
客廳是住宅中的重點區域，保持明潔整齊，就能帶來好運勢。(圖：宏普頤和提供)

新年到，又到了除舊布新的時候，新的一年想為自己招財求好運，可以從住家裝潢、擺設下手，讓你一年365天，天天都好運。而客廳是全家人生活互動、親友聚會的主要活動空間，攸關整體家宅運勢，所以在客廳裝潢、擺設上，有許多的要點須注意。

1.客廳要保持明亮。明亮的客廳代表貴人運旺，會為全家人帶來好運及財運，裝潢時採大面窗設計是個不錯的選擇。

2.家具選擇須配合空間大小。若客廳的空間屬於較狹小的，不建議採購大型家具組合，如此一來，會使得空間看起來更狹小、動線不順暢，導致財運不佳。反之，大空間放小家具亦然，比例合適最重要。

3.客廳色調以暖色系較佳。暖色系讓人感覺溫暖、和諧，建議客廳使用黃色光源，搭配乳白色、象牙色牆面，可加強人氣及財氣，燈具選擇以圓、方造型為佳。

4.客廳進門處不要裝鏡子。若一進門就看到鏡子，風水上會嚇跑財神。

搞定了客廳硬體結構，再來就需要找出家中財位，一般財位可分為住宅財位、流年財位，住宅財位最簡便的就是找到明財位（客廳財位）。如何找出明財位？大原則就是站在大門面向屋內的45度角線延伸頂端。若門開在偏左方，明財位在右斜對角；大門偏右方，明財位則在左斜對角；若大門是居中設置，左右斜對角都算是明財位。另外，流年財位是不固定的，想要催旺財運，可在財位放置招財擺設。

1.財位首重明亮潔淨。財位多數在家中角落，容易照明不足，且最忌汙穢髒亂，容易導致財運衰敗。

2.財位可放置象徵生機的綠色植物。以葉片寬大、葉肉肥厚或圓形葉片的植物，避用尖葉植物，且最好是以泥土種植，不要擺放水耕植物，以免見水化財。

3.財位可擺設吉祥物。可放置貔貅、金蟾蜍之類的招財裝飾活躍財氣，也可以放財神像，但記得財神像須有「靠山」，不可懸空。

4.財位可放魚缸。魚缸有裝飾效果又可催財，建議大小與客廳空間搭配，過大過小都不適宜。

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