布置篇／春節掃除 6種物品斷捨離

衣櫃收納好，換季不用大搬家。 (本報資料照片)

春節大掃除是讓許多人頭疼的事情，面對凌亂的居家環境、成堆擺放的物品，想整理卻不知從何下手，還得煩惱哪些該留、哪種不該留。被時代雜誌評選為年度最具影響百大人物的日本 整理諮詢顧問近藤麻理惠，曾提到6種務必「斷、捨、離」的物品，幫助你淘汰「以為需要，卻只是占空間」的物件：

1.不感到心動的物品

近藤麻理惠認為，拿起時若感覺「怦然心動」的物品可以留下；若是無感，就跟它們說聲「謝謝」，再好好地道別。

「已完成任務」的紙張，不需保留。(本報資料照片)

2.不曾閱讀的書籍

如果書櫃的書不曾閱讀，未來也不會想翻閱，放著只是占用空間，不妨找時間捐出或回收。

如果書櫃的書不會想翻閱，那就可以淘汰。(新華社)

3.已完成任務的紙張

帳單 、收據、使用手冊、逾期保固單，都屬於「已完成任務」的紙張，不需保留。近藤建議，除了具有情感象徵的日記本及私人信件，不具用途的紙張都該丟棄。

4.不適合自己的禮物

收到不符自己風格的禮物時，可能因為礙於人情，不好意思轉送或丟棄。近藤認為，珍惜對方的心意即可，用不著的物品不必留著。

5.不明的電線

多年前買的相機、iPod，甚至是MP3、翻譯機的充電線，或許部分電線有通用性，但當你不再用產品時，就可將電線一併扔棄，因為即使弄丟了新的充電線，也不會想起之前留著的那條。

6.免費的贈品

參加會議或活動時，大部分人會收下的免費贈品，出會場後若不曾使用，就不用繼續留著了。

完成斷捨離，整理收納一樣重要！塞滿「菜乾」的衣櫃、雜亂的抽屜、客廳總是「難分難捨」的電線，看居家收納達人Mr.許分享重要小秘訣，讓你大掃除不瞎忙。

【衣櫃整理】

工具：收納盒

每到換季，就為了要幫衣服大搬家感到心煩，又或是冬夏季衣服全混在一起，每天煩惱穿什麼時，就要從一片衣服海撈嗎？其實只要根據衣櫃和抽屜高度購買幾個收納盒，加上擺放衣服技巧和省空間摺衣術，整理衣櫃簡單又快速。

【抽屜收納】

工具：收納盒

家中抽屜擺了各種大小物品，亂無章法，更總是關不起來。只要先分類，再擺放與抽屜大小高度相應的收納盒，依照自己平時生活習慣分類物品，讓找東西變得好輕鬆！

【搞定客廳3C線】

工具：塑膠束帶、魔鬼氈束帶、剪刀

你是否也有這樣的煩惱？隨著家中越來越多電器，各種密密麻麻的電線繞在一起，既不美觀，更不方便找出每條電線對應的3C用品。只要幾個簡單步驟，就能將雜亂的電線整理乾淨俐落。