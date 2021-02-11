布置篇／春節掃除 6種物品斷捨離
春節大掃除是讓許多人頭疼的事情，面對凌亂的居家環境、成堆擺放的物品，想整理卻不知從何下手，還得煩惱哪些該留、哪種不該留。被時代雜誌評選為年度最具影響百大人物的日本整理諮詢顧問近藤麻理惠，曾提到6種務必「斷、捨、離」的物品，幫助你淘汰「以為需要，卻只是占空間」的物件：
1.不感到心動的物品
近藤麻理惠認為，拿起時若感覺「怦然心動」的物品可以留下；若是無感，就跟它們說聲「謝謝」，再好好地道別。
2.不曾閱讀的書籍
如果書櫃的書不曾閱讀，未來也不會想翻閱，放著只是占用空間，不妨找時間捐出或回收。
3.已完成任務的紙張
帳單、收據、使用手冊、逾期保固單，都屬於「已完成任務」的紙張，不需保留。近藤建議，除了具有情感象徵的日記本及私人信件，不具用途的紙張都該丟棄。
4.不適合自己的禮物
收到不符自己風格的禮物時，可能因為礙於人情，不好意思轉送或丟棄。近藤認為，珍惜對方的心意即可，用不著的物品不必留著。
5.不明的電線
多年前買的相機、iPod，甚至是MP3、翻譯機的充電線，或許部分電線有通用性，但當你不再用產品時，就可將電線一併扔棄，因為即使弄丟了新的充電線，也不會想起之前留著的那條。
6.免費的贈品
參加會議或活動時，大部分人會收下的免費贈品，出會場後若不曾使用，就不用繼續留著了。
完成斷捨離，整理收納一樣重要！塞滿「菜乾」的衣櫃、雜亂的抽屜、客廳總是「難分難捨」的電線，看居家收納達人Mr.許分享重要小秘訣，讓你大掃除不瞎忙。
【衣櫃整理】
工具：收納盒
每到換季，就為了要幫衣服大搬家感到心煩，又或是冬夏季衣服全混在一起，每天煩惱穿什麼時，就要從一片衣服海撈嗎？其實只要根據衣櫃和抽屜高度購買幾個收納盒，加上擺放衣服技巧和省空間摺衣術，整理衣櫃簡單又快速。
【抽屜收納】
工具：收納盒
家中抽屜擺了各種大小物品，亂無章法，更總是關不起來。只要先分類，再擺放與抽屜大小高度相應的收納盒，依照自己平時生活習慣分類物品，讓找東西變得好輕鬆！
【搞定客廳3C線】
工具：塑膠束帶、魔鬼氈束帶、剪刀
你是否也有這樣的煩惱？隨著家中越來越多電器，各種密密麻麻的電線繞在一起，既不美觀，更不方便找出每條電線對應的3C用品。只要幾個簡單步驟，就能將雜亂的電線整理乾淨俐落。
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