我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

法拉盛7天陽性率 紐約之冠 花旗球場疫苗站何時開？

年菜篇／生財魚捲 適合招待饕客

【本報訊】
生財魚捲。
生財魚捲。

這道菜需要有些刀工，因此過年時，對「吃」講究的朋友到訪時，我才做這道菜。紅色石斑魚顏色較漂亮，可為過年的餐點添些色彩，也可以用鱸魚或鯧魚來做。若魚肉的量不夠多時，還可添加真空包裝的鯛魚肉。

魚肉中包裹的絲料可增添魚肉的風味，隨個人喜愛用薑絲、香菇絲、火腿絲或炒過的洋蔥絲，均可變化味道。

材料

紅色石斑魚或鱸魚1條（約750公克）、西洋菜1球、蔥絲¼杯、筍絲¼杯、香菜葉10片、紅蔥頭4粒

調味料

(1)鹽¼茶匙、胡椒粉少許、蛋白1大匙、太白粉1茶匙、油½大匙

(2)淡色醬油1½大匙、糖½茶匙、水4大匙

做法

1.魚打理乾淨後先取下頭、尾，再將兩邊的魚肉剔下來，剔除所有的小刺，打斜切成片，用調味料（1）拌醃10分鐘。頭、尾撒少許鹽和胡椒粉抹勻、醃一下即可。

2.西生菜在蒂頭部分剪下刀口，將蒂頭部分抽取出來，整球放在滾水中燙30～40秒後，馬上泡入冷水中，將生菜葉小心剝下來，修除較硬的部分。

3.生菜葉平舖在砧板上，放上一片魚肉，肉上放少許蔥絲、筍絲和香菜葉，包成長方形。

4.包好的魚捲放在抹了少許油的盤子上，頭尾也一起放在盤子上，再放入水已煮開的蒸鍋中，大火蒸6～7分鐘，蒸熟後取出。

5.紅蔥頭切薄片，調味料（2）先調勻。用約2大匙油慢慢炒香紅蔥頭，淋下調味料（2），一滾即全部淋在魚捲上。（本文取材自橘子文化事業出版的《過年囉！歡喜團圓做年菜》）

上一則

復工的故事／疫情來或不來 求新求變都是IT業常態

延伸閱讀

甩掉疫情 華人年菜出籠鬧春節

甩掉疫情 華人年菜出籠鬧春節
「媽媽教室」講座 台灣名廚線上教年菜

「媽媽教室」講座 台灣名廚線上教年菜
年菜、盆菜和各種糕 疫情下華人更想熱鬧過春節

年菜、盆菜和各種糕 疫情下華人更想熱鬧過春節
茄子二吃

茄子二吃
美味的蒜醬香煎鱸魚

美味的蒜醬香煎鱸魚
提前備年菜 十全十美 吉利好運

提前備年菜 十全十美 吉利好運

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查
華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊
迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃
雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑
這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元

這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元