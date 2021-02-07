年菜篇／生財魚捲 適合招待饕客

生財魚捲。

這道菜需要有些刀工，因此過年時，對「吃」講究的朋友到訪時，我才做這道菜。紅色石斑魚顏色較漂亮，可為過年的餐點添些色彩，也可以用鱸魚或鯧魚來做。若魚肉的量不夠多時，還可添加真空包裝的鯛魚肉。

魚肉中包裹的絲料可增添魚肉的風味，隨個人喜愛用薑絲、香菇絲、火腿絲或炒過的洋蔥絲，均可變化味道。

材料

紅色石斑魚或鱸魚1條（約750公克）、西洋菜1球、蔥絲¼杯、筍絲¼杯、香菜葉10片、紅蔥頭4粒

調味料

(1)鹽¼茶匙、胡椒粉少許、蛋白1大匙、太白粉1茶匙、油½大匙

(2)淡色醬油1½大匙、糖½茶匙、水4大匙

做法

1.魚打理乾淨後先取下頭、尾，再將兩邊的魚肉剔下來，剔除所有的小刺，打斜切成片，用調味料（1）拌醃10分鐘。頭、尾撒少許鹽和胡椒粉抹勻、醃一下即可。

2.西生菜在蒂頭部分剪下刀口，將蒂頭部分抽取出來，整球放在滾水中燙30～40秒後，馬上泡入冷水中，將生菜葉小心剝下來，修除較硬的部分。

3.生菜葉平舖在砧板上，放上一片魚肉，肉上放少許蔥絲、筍絲和香菜葉，包成長方形。

4.包好的魚捲放在抹了少許油的盤子上，頭尾也一起放在盤子上，再放入水已煮開的蒸鍋中，大火蒸6～7分鐘，蒸熟後取出。

5.紅蔥頭切薄片，調味料（2）先調勻。用約2大匙油慢慢炒香紅蔥頭，淋下調味料（2），一滾即全部淋在魚捲上。（本文取材自橘子文化事業出版的《過年囉！歡喜團圓做年菜》）