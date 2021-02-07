年菜篇／魚香牛肋條 「扣」住年菜美味

魚香牛肋條。

「扣」是指將食材先處理過後排入碗中，上桌前再加熱後倒扣到盤子中，因此「扣」的菜很適合作為年菜提前來準備，開飯前蒸熱，做芡汁淋上即可上桌。提早二、三天準備，一次做上二、三份，每次再做一個不同口味的芡汁淋在上面，例如咖哩、茄汁或紅燒的原味都不錯。

牛肋條肉整塊煮可以將肉香保存在肉中，煮到七至八分爛再切開來燒，無論燒湯或紅燒，肉香都不會被湯汁蓋過，這種「扣」的菜正是這種做法。吃的時候雖然搭配的是微辣的魚香口味，但是還是吃得到牛肉的香氣，相信你會喜歡。

材料

牛肋條肉900公克（整塊不切）、胡蘿蔔1條、青江菜6棵

煮牛肉料

蔥2支、薑2片、八角1顆、紹興酒2大匙

蒸牛肉料

花椒粒1茶匙、蔥1支、薑2片、酒、醬油各1大匙、糖1茶匙、牛肉湯1杯

魚香汁料

大蒜屑½大匙、薑末1茶匙、辣豆瓣醬1大匙、醬油1大匙、糖1茶匙、醋½大匙、鹽少許、太白粉2茶匙 、清湯1杯、麻油少許、蔥花1大匙

做法

1.牛肉整塊燙水後沖洗一下，放入湯鍋中加煮牛肉料和水5杯，煮滾後改小火煮約2小時，取出放涼。

2.牛肉逆紋切成厚片，排入碗中。胡蘿蔔切小塊，填放在牛肉上，加入蒸牛肉料，上鍋再蒸約半小時，至牛肉夠爛為止。

3.青江菜摘好，在滾水中燙30秒，撈出沖涼，再用少許油炒一下，盛出瀝乾湯汁。

4.牛肉汁泌出到碗中，再將牛肉倒扣在大盤中，擺上青江菜圍邊。

5.用一大匙油爆香大蒜和薑屑，再倒入其他魚香汁調味料和蒸肉沁出的湯汁，煮滾後淋在牛肉上。（本文取材自橘子文化事業出版的《過年囉！歡喜團圓做年菜》）