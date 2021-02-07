年菜篇／素燒鵝+十香如意菜 清新迎牛年

素燒鵝、十香如意菜

素燒鵝

材料：

新鮮豆包2塊、豆腐衣6張、筍絲、香菇絲、金菇段、胡蘿蔔絲各1/2杯、榨菜絲少許

調味料：

醬油2大匙、糖2茶匙、麻油1/2大匙、泡香菇水2/3杯

做法：

1.先在小碗中將調味料混合調好。

2.用2大匙油炒香香菇絲，再放入其他絲料炒勻，淋下約6大匙的調味料，炒煮至湯汁收乾，勾少許芡，盛出放涼。

3.豆腐衣塗上一些調味料汁後，放上第二張，塗少許汁，再放上另一張豆腐衣。再將新鮮豆包打開成薄片，舖放在豆腐衣上，也塗一些調味汁。放上一半量的香菇絲料，摺疊成長方形即為素鵝，做好兩條，放在塗了油的蒸盤上。

4.蒸鍋水燒滾，素鵝放入鍋中，中火蒸約10分鐘，取出放至涼。

5.鍋中用2大匙油，以中火將素鵝表面煎成金黃色，斜切成寬條，擺盤上桌。

Tips→喜歡煙燻氣味的人，可在素鵝蒸過放涼後，用黃糖、麵粉和紅茶等燻料燻8～10分鐘，燻過的食物更耐存放。（本文取材自橘子文化事業出版的《過年囉！歡喜團圓做年菜》）

十香如意菜

材料：

黃豆芽600公克、香菇5朵、水發木耳1杯、百頁1疊、榨菜絲½杯、醬瓜絲½杯、胡蘿蔔絲1杯、芹菜段2杯、筍絲1杯、糖醋醃薑絲1杯、小蘇打粉1/3茶匙

調味料：

醬油少許，鹽、麻油各適量

做法：

1.黃豆芽摘去根部，洗淨、瀝乾；香菇泡軟切絲；水發木耳摘去蒂頭、洗淨，切成絲；百頁切粗條，放入熱蘇打水中泡軟，沖洗乾淨，擠乾。

2.榨菜絲可用水沖洗一下以除去一些鹹味；薑切絲後泡水1～2分鐘，再擠乾以除去一些辣氣，或用醃泡的壽司嫩薑代替。

3.在炒鍋中加熱3大匙油，放入黃豆芽慢慢煸炒到軟熟且透出豆香，盛出。

4.另加油2～3大匙，放入香菇和筍絲炒香後，加入胡蘿蔔炒至軟，再依序加入榨菜、醬瓜、木耳、芹菜、百頁及薑絲，炒至熟透且均勻，最後再放回黃豆芽，適量加少許醬油、鹽調味，關火後滴下麻油，放涼後裝盒保存。

Tips→如意菜中依個人喜好尚可加入豆乾絲、金針菜、貢菜等不同素材，加入豆乾絲較易發酸。可以提早1～2天製作，放保鮮盒中貯藏5～6天，夾取時要用乾淨的筷子。

（本文取材自橘子文化事業出版的《過年囉！歡喜團圓做年菜》）