年菜篇／生菜臘味鬆 輕鬆生財賺大錢

生菜臘味鬆

生菜臘味鬆

材料：

臘腸3支、肝腸2支、雞胸肉½片、新鮮香菇4朵、荸薺8粒、青豆仁½杯、黃甜椒半個、洋蔥¼個、西生菜葉1球

醃雞料：

鹽¼茶匙、水1大匙、太白粉1茶匙

調味料：

酒1½大匙、醬油2大匙、清湯或水6大匙、鹽¼茶匙、糖½茶匙、麻油少許、胡椒粉少許、太白粉水適量

做法：

1.將臘腸和肝腸刷洗乾淨（可以用溫水先泡軟一點），上鍋蒸15分鐘至熟，分別切成0.5公分小粒。

2.雞胸肉也切成小丁，用醃雞料拌勻，醃15分鐘。

3.新鮮香菇、荸薺、黃甜椒及洋蔥分別切丁備用。

4.用油3大匙炒熟雞肉後加入臘腸丁和肝腸丁炒一下，再加入香菇、洋蔥、荸薺和青豆同炒，淋下酒與醬油和清湯，炒至乾鬆。

5.撒下鹽、糖和胡椒粉調味後、再拌炒均勻，淋下少許太白粉水、並滴下麻油，略加拌合即可熄火。盛放到盤中。

Tips→

•臘味可以儲存較長的時間，冰箱有空位時，可以放入冷凍或冷藏；但如果天氣太濕熱，容易產生油耗味。

•臘味鬆是媽媽想出來的一道年菜，是另類的臘味吃法，其中加入的配料可以隨家中剩餘的食材來決定，胡蘿蔔、筍子、各種菇類都無妨。

（本文取材自橘子文化事業出版的《過年囉！歡喜團圓做年菜》）