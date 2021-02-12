民俗篇／除夕圍爐餐桌 不忘添福添壽

年夜飯是過年的重頭戲，擺上桌的菜餚需有吉祥含義。(本報資料照片)

一年到頭人們最期待的一頓飯，那一定是除夕圍爐的年夜飯了。一家人圍坐在一起開開心心、熱熱鬧鬧地享用。雖然現代人為了方便，很多習俗都免去了，但還是有些事情該謹記。

．年夜飯桌上的菜肴需有吉祥含義。例如：長年菜（長命百歲）、韭菜（長長久久）、蘿蔔（閩南語，菜頭好采頭）、魚（年年有餘）、年糕（步步高升）、水餃（元寶）等等。

．在吃年夜飯時，每個人皆宜添飯，代表「添福添壽」。並且年夜飯要多煮，以便有剩有留（在飯店吃就打包一些飯帶回家）。

．年夜飯一定要和和氣氣、開開心心，喝酒適可而止，應應景就好，別喝太醉。怕醉酒鬧事，弄得一家人都不開心，來年家運也會不吉。

．年夜飯後長輩會發紅包給晚輩，而放於枕頭下的紅包稱為「壓歲錢」。注意「壓歲錢」的數目應該為雙數，放在枕頭下，代表來年可有充足的金錢使用，以及祛病消災。

．相傳古代有年獸會出來作怪，嚇得人們整晚不敢睡，不過守歲的習俗倒是流傳至今。年夜飯後，家人們齊聚一堂守歲，送舊迎新，也有為長輩祈福延壽之意喔！

準備好享用一頓闔家團圓的溫馨年夜飯嗎？在此祝福您闔家恭喜發財、年年有餘！（科技紫微網）