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民俗篇／新春聚財 富貴有祕訣

本報訊
大年初一忌借錢、討債。（Getty Image）
大年初一忌借錢、討債。（Getty Image）

過春節迎新春，新的一年開始求好兆頭，春節期間習俗禁忌特別多，一起來看看過年有哪些該注意的事項，避免踩到破財地雷，守緊財庫添好運。

吃年夜飯時要留下魚頭魚尾，千萬不能把整條魚吃光。(本報資料照片)
吃年夜飯時要留下魚頭魚尾，千萬不能把整條魚吃光。(本報資料照片)

年夜飯的魚 留頭尾不吃光

農曆年最後一天臘月三十被稱為除夕，是新舊年交接的重要日子，當天最重要的就是全家團圓吃年夜飯，其中，

魚是必備的一道年菜，而且要用全魚。魚讀音同餘，象徵著「年年有餘」，吃時要留下魚頭魚尾，千萬不能把整條魚吃光，有些人家更嚴謹，魚上桌擺好看、討吉利，要等隔天初一才能吃。

．年三十午夜12點燃放鞭炮驅年獸，鞭炮紙不能掃，若怕弄亂了環境，記得要從外向家裡掃，代表聚財，反之則散財。

蘿蔔糕若煎焦了，台語的煎焦發音「赤」，同赤貧的赤，代表貧窮。(本報資料照片)
蘿蔔糕若煎焦了，台語的煎焦發音「赤」，同赤貧的赤，代表貧窮。(本報資料照片)

初一禁忌多 不碰稀飯掃地

．新年第一天，初一最好早點起來別賴床，早上忌吃稀飯、葷食及吃藥。稀飯在古時象徵窮人吃不起飯，初一早上吃稀飯會導致窮一整年，請避免。

．初一也忌殺生，不宜吃葷食，台灣民間有「初一早吃菜，恰贏吃一年齋」的說法，認為初一吃早齋對神佛虔誠，可「素靜一年」一整年都可趨吉避凶。

．大年初一不煮新飯，要吃除夕夜留下的「過年飯」，象徵去年的東西吃不完，到今年還有剩餘的涵意。建議年夜飯要多煮一點。

．大年初一早上忌洗頭髮、倒垃圾、洗衣服、掃地。「髮」與「發」音相近，如果初一早上洗頭，猶如把一年的財運都洗走，不吉利。初一倒垃圾、洗衣服，象徵倒掉福氣、洗掉好運，掃地會掃走運氣引來掃把星，破財招霉運。

．大年初一忌劈柴生火。農村老人常說「初一斧子劈開柴，劈開再也回不來」，和洗髮一樣，柴發音同財，劈柴（財）如同破財，過年還幹劈柴這等粗活，辛苦勞碌又破財。

．大年初一忌借錢、討債。俗話說「初一借了別人錢，一年四季靠外援；初一借給別人錢，財產外流一整年」，所以最好不要有金錢借貸行為。還有欠錢不要欠過年，最好在除夕前能還清，否則象徵新的一年會欠錢，也不要在初一去找人討債，會走霉運。

元宵節之前 別犯破財禁忌

．大年初五前不要煎蘿蔔糕或年糕。因為若煎焦了，閩南語的煎焦發音「赤」，同赤貧的赤，代表貧窮。

．春節期間別讓人從自己口袋掏東西，這樣整年度錢財都會讓人掏走。

．春節期間忌諱打破東西，代表一年都會破財，若不小心打破了，可說碎碎（歲歲）平安轉寰。

．春節期間不要穿破衣破褲。衣服象徵「衣祿」，破了代表財庫破洞守不住，破衣服最好年前就能整理出來處理掉。

．春節期間房間床位不可大動，會導致來年波動太大、財運不穩。

以上各項「春節破財禁忌」，各人解讀不同，但為求新的一年好上加好，寧可信其有小心因應，總是有好無壞。（元氣網）

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