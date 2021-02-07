年菜篇／砂鍋魚頭 吉祥上桌

砂鍋魚頭

過年都是要求全魚、全雞才能上桌，但是這道菜因為有一個吉祥喜慶的好名字才得以上桌，那就是「獨占鰲頭」，尤其家中有要考試的孩子，莫不希望討個好彩頭。

我難得請美食界的朋友吃飯，大概是10年前吧？我請了十幾位美食界的朋友，記得那次請的都是同屬雙魚座或是雙魚的配偶們來吃飯，那天就做了這道我自己愛吃的砂鍋魚頭。沒想到在美食評論界輩分很高、年紀卻沒我大的胡天蘭開口誇說，這是她吃過最好吃的砂鍋魚頭，在往後的日子裡，她也跟旁人提到最好吃的魚頭在安琪老師家。雖然高興，但是從那次邀約之後，我每做這道菜時、都特別謹慎，深怕壞了天蘭的口碑。

材料

鰱魚頭1個、五花肉120公克、花菇6朵、冬筍2支、豆腐1塊、白菜600公克、乾粉皮1把、蔥2支、薑2片、紅辣椒1支、青蒜1/2支

調味料

酒2大匙、醬油6大匙、鹽1茶匙、胡椒粉¼茶匙

做法

1.鰱魚頭先用醬油和酒泡10分鐘。五花肉、泡軟的花菇和筍分別切好。

2.白菜切寬條，用熱水燙一下；豆腐切厚片；粉皮泡軟，剪短一點；青蒜切絲。

3.用5大匙熱油將魚頭煎黃，先放入砂鍋中。再把蔥、薑放入鍋中爆香，接著放入五花肉、花菇和筍子等炒至香氣透出。

4.淋下剩餘的醬油、加入辣椒（需要在辣椒上劃一道刀口）和調味料，注入8杯水，大火煮滾後一起倒入砂鍋中，改以小火燉煮1小時。

5.放下白菜和豆腐再燉煮約15分鐘，煮至白菜夠軟。

6.最後放下粉皮，煮至粉皮變軟、透明。適量調味後，撒下青蒜絲即可上桌。

Tips

我用的粉皮是乾的去泡軟的，十幾年來我用粉絲、小寬粉或粉皮都是王天實老闆的中農粉絲生產的，上網可以查的到。中農的粉皮非常 滑，和砂鍋魚頭最速配。乾粉皮經濟又好用，要吃時泡軟即可。如果買新鮮的，常有人問我該買白的還是綠的？因為很多人認為粉皮是綠豆澱粉做的，所以該是綠色的。其實綠豆澱粉是白色的，綠色粉皮才是有添加物的。（本文取材自橘子文化事業出版《過年囉！歡喜團圓做年菜》）