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年菜篇／賓主盡歡 起司焗明蝦夠體面

本報訊
起司焗明蝦
起司焗明蝦

「起司焗明蝦」絕對可以列入在家請客菜單排行榜的前5名，除了好吃之外，還可以省料。如果10位客人吃飯，做「西炸明蝦」，最少需要10隻明蝦；但是做這道菜，每隻明蝦切成3段，有個5～6隻明蝦，再加上6～8個白煮蛋，滿滿一盤，非常體面。最好還會做白醬，學會之後可以焗烤魚、焗烤海鮮、烤白菜、焗烤飯，加入咖哩粉還能變成咖哩口味，是非常實用的一個技巧。

在家裡有一台好烤箱是非常必需的，許多菜都是可以先做好，等要上桌前再放入烤箱烤熱、烤黃表面。開飯時端出來，就省去急急忙忙去現燒、現炒的煩惱，可以省了不少功夫！

材料

明蝦5隻、洋菇6～8粒、雞蛋6個、洋蔥¼個、麵粉4大匙、清湯或水3杯、奶油1大匙、鮮奶油2大匙或鮮奶4大匙、Parmesan Cheese起司粉1～2大匙、披薩起司絲3大匙

調味料

鹽、胡椒粉各適量

做法

1.明蝦剝殼、抽腸砂，每條切成3小塊，撒少許鹽和胡椒粉醃一下。

2.蛋從冷水開始煮，水滾後12分鐘成白煮蛋，泡冷水，剝殼，每個切成5片；洋菇也切片；洋蔥切丁。

3.燒熱4大匙油，放入蝦塊炒至熟，盛出。放入洋蔥和洋菇再炒一下，加入麵粉（應確定油的量足夠炒化麵粉），小火炒至微黃，慢慢加入冷清湯，邊加邊攪成均勻的糊狀。

4.加鹽和黑胡椒粉調味。最後加入奶油和鮮奶油（或鮮奶）調勻，關火。放下明蝦及白煮蛋，小心拌勻。

5.烤碗中先盛放白煮蛋，同時將明蝦盛放在上面，全部裝好後，撒下起司粉和起司絲。

6.烤箱預熱至220℃，放入烤碗，烤至起司融化且呈金黃色即可。（本文取材自橘子文化事業出版《過年囉！歡喜團圓做年菜》）

雞蛋

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