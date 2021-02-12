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民俗篇／過年小賭怡情 打牌別犯禁忌

本報訊
33.上牌桌前先看禁忌，就能靠運氣橫著走。(Getty Images)
33.上牌桌前先看禁忌，就能靠運氣橫著走。(Getty Images)

過新年打麻將是必備活動，小賭怡情能聯絡親友關係，但牌桌上的禁忌不可不知，抱著寧可信其有的心態做好筆記，這樣就能比牌咖多贏一點，想要財運旺旺來，千萬別犯以下禁忌。

不宜打牌情況：

1.理髮、洗澡過後不宜打牌，傷財氣讓你不好胡牌

2.心煩、睡眠不足不宜打牌，狀態不好影響判斷力，不如不要打

3.三娘教子氣場差不宜打牌，如果牌桌上一男三女會使男子氣場不足，這種情況還是請女性打牌

4.初一十五不要打牌，對神明大不敬還會傷財氣

牌桌上小動作別做：

1.連續四家都打西風，若是前三家都打西風，身為第四家的你千萬別打西風，這樣代表運勢一路歸西，想胡牌都難

2.發財南風別跟打，這兩張牌組在一起等於「難發財」，假設發財先打，下家千萬別打南風，反之，南風先打，發財也別跟著打，讓「難發財」離你而去

3.牌桌旁別看書，書代表「輸」，這樣會把運氣轉給他人

4.牌桌上別借錢或幸運物，把自己的運氣借出去就不好

5.起同情心過水不胡牌，小心把自己運氣也過掉

6.連莊時，大家不宜上廁所，不然會斷莊家的財運

7.打牌時不可將腿升到別人椅子下，擾亂對方財氣不道德

打牌位置很重要：

1.背後對著廁所，代表穢氣纏身

2.背後有風會將財氣吹走

3.沒有靠北的椅子代表沒靠山，不容易贏錢

4.位子上方有梁，會使運氣被梁壓，贏錢更困難

小賭怡情，大賭傷身，除了以上禁忌不要犯，上牌桌前可以先查詢今年幸運色是哪個，財位在何處，或是攜帶招財小物，靠著運氣一飛衝天。（聯合新聞網）

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