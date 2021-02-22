民俗篇／新春添好運 招財3秘方

錢母可以「錢滾錢」。圖為紫南宮重新改版的鼠年錢母。(本報資料照片)

一年之計在於春，一日之計在於晨，新的一年想要增添好運，讓事業、感情、學運、健康等好運旺到不行外，命理大師謝沅瑾提供三種增添好運的方法，保佑民眾都能平安順遂。

●想招財看這裡

1.四方招財 錢母「錢滾錢」

謝沅瑾提供三種增添好運的方式，像是過年前的「四方招財法」，除夕可準備數十枚新的10元硬幣，預先保留2枚後，將所有硬幣概分成4分，向主臥室的4個角落撒硬幣，硬幣在撒落時的滾動與發出的錢幣聲響，便能象徵「四方財運滾滾來」。等硬幣靜止後，可以將硬幣推聚至角落集中，避免踩踏滑倒，到元宵節之後便能收起來，可以當作「招財錢」拿來購買生財器具。

另外，保留的2枚錢幣放入新的紅包袋中，並將其放入主臥房的床頭櫃或書桌主抽屜。這2枚硬幣代表「錢母」，能招財入戶，民間建議在元宵節之後將「錢母」其存入帳戶，產生「錢滾錢」的效果。

財神廟內可擲筊杯求開運錢。(本報資料照片)

2.自製「金磚」 金塊堆滿屋

也可以用「金磚」代替硬幣，方法是準備四塊乾淨完整的磚塊，用金色的包裝紙完整包好，放在整間房屋內的四個角落，代表「四方金塊堆滿屋」，同樣是擺放到元宵節之後便能收起來。

3.年後招財 「文公尺」聚寶

過年後還有「文公尺招財法」，「文公尺」是風水中專門用來推算尺寸是吉或凶，一般常見的文公尺為捲尺的形式，有上下兩道紅、黑交錯的文字，紅色部分代表吉祥，黑色則代表凶煞。「文公尺招財法」不能使用現代捲尺形式的文公尺，而必須使用舊式的黃色單支文公尺，這種文公尺多半可以在佛具店買到。

選擇農民曆上的吉日吉時，也就是適合祭祀，且沒有沖到自己或家人生肖的日子，將文公尺使用雙面膠黏在書桌左方靠近自己的那隻桌腳，使用紅色字的那面，「財」字在上，「本」字在下，也就是民俗上所說的「財頭本尾」。

●財神廟教發財

新北市金山財神廟說，過年求財運，除了來財神銀行借發財金外，還可以求財三寶。金山財神廟創設的財神銀行，還款與借款都不用保人，也不用看人臉色，窮人、富人都一視同仁。所有的審查手續以擲筊決定，交由財神爺做主，何時該還款或加不加利息，信眾自行決定。

至於求財三寶，除了開運母錢為一寶之外，還有財寶袋和求文武財氣等二寶。 春節的接財神重頭戲，廟方打造一座超大元寶法壇，提供香客「鑽元寶、賺元寶」，每年都有男女老少搶著排隊鑽元寶求好運。

要求文還是武財神呢？財神廟人員說，文財神主糕餅業、中西藥店、文具書局印刷業、美容美姿理髮業、傳播廣告業、補習班、公務人員教師、金融業、演藝業、律師、設計師、會計師、醫生及餐飲業；武財神主建築裝潢業、攤販業、紡織業、工程業、檳榔業、務農勞工 業、業務推銷員、海上漁業、窯業、電腦科技業及台商。

結緣祈求方法為手持一聖筊，向五路財神稟報姓名、住址、出生年月日（農曆）及職業，祈求文、武財神恩賜財氣，恩准財氣開戶。

●帶錢母到初六 錢跟著你

從除夕至初五，有各種添運小敝步，中國 命相卜顧問協會理事長謝達輝表示，「找錢母」是除夕夜添運方法，發紅包可以包4928元，收到紅包的人後陪著守歲，最起碼放在身上一晚，並放進家裡保險 箱或聚寶盆，或一直帶身上至農曆初六，再存到銀行裡，讓財運更豐富，「錢會跟著你跑」。

初一至初五的出門時間、方位，其實也是大學問，謝達輝指出，尤其初一、初二最重要，且因人而異，可以找專業命理老師排盤，他也傳授大家都適用的小敝步，在大年初一選擇卯時出門，意即早上5點至7點之間，且出門後往西北方向走1、200公尺。

雨揚老師分享新年開運祕法，由於水象徵為財，「引水入局」即為「引財入局」，在大年初一的早上7點至9點、下午1點至3點、晚上7點至9點，把玫瑰鹽或岩鹽跟冷熱開水調和後飲用，有助興旺今年財運，也建議家裡東邊擺放水生植物，或掛上有瀑布流水之類的風水畫，簡單又生財。

雨揚老師表示，大年初二回娘家，禮物紅包記得備雙數，代表好事成雙；大年初三睡飽飽，起床或睡前敷片面膜，加上充足的美容覺，養顏又開運；大年初四灶王爺回來要點名，建議不要出遠門；大年初五開工，員工領到開工紅包後，可放在明財位或聚寶盆中，生旺財運。

收到紅包後，最起碼放在身上一晚，過農曆初六再存到銀行裡。(本報資料照片)

關於新的一年如何添好運，知名命理老師蔡上機表示，風水命理學的「生氣」就是大吉氣場，主掌「財運，招貴人，招桃花戀愛」，也代表所有「新生而來」任何好運。

生活上的各種品類，皆可找到屬「土」物件，蔡上機舉例，飲食類可以選擇黃咖哩、豆漿，但不能吃的食物不必勉強，也可以配戴黃水晶、黃寶石等飾品，亦或穿搭「黃色、黃金色、橘黃色系列」服飾，以及聆聽大提琴、風琴、手風琴的樂器演奏，其實生活常見東西稍微調整一下，就能夠替自己開運。(聯合報)