2021星座運勢╱金牛 運勢詭異 巨蟹 財神報到

●白羊座

好運旺旺來：今年會有些不錯的運氣出現，尤其七月後一些夢想將有機會慢慢實現，但前題是你在之前已經為此努力付出。

用點心平安：與陌生人的糾葛仍在，常會被外人氣得要命，對方卻不懂你在意的點、認為你莫名其妙，甚至會有自己覺得理所當然的想法卻被他人挑戰的狀況發生，需要多點耐心。

工作很上進：金錢運較弱，可能會發現你的付出與收穫不成正比，甚至還會有被人捅一刀的感覺，讓你對人性感到失望；也容易出現辛苦付出最後才發現做錯的糗狀。

愛情有依靠：在三月下旬到六月可以好好觀察周遭的朋友，會有不錯的對象出現，多與他人互動並學習放軟身段。有對象的朋友七月請多留意，易出現爭執。

身體要健康：今年健康運勢較弱，尤其容易太過勞累讓身體免疫系統出狀況，別太過強求自己一定要拚命向前衝，身體的健康永遠大於賺錢的需求喔。

●金牛座

好運旺旺來：運勢較為詭異，時好時壞，好比可能在一些莫名的狀況下出現如中獎般的強運，卻在下一分鐘又失去了原有的好運，記得別太過執著。

用點心平安：除了運氣的波動外，金牛要多留意工作上的變動，會出現讓你無法融入整體制度的狀況，甚至會因為與公司長官有些爭執而出現被冷凍的可能。

工作很上進：對工作容易失去熱情，想轉換跑道的心情逐漸出現，會有感覺受到委屈而大發雷霆的可能，建議多用點理性，避免讓自己陷入尷尬的境地。

愛情有依靠：七月左右會有些突發的情感出現，較易出現閃電般的愛情，這樣的狀況雖然讓你感到驚喜，但情緒過後，這到底是驚喜還是驚嚇就不得而知了。

身體要健康：要多留意上呼吸道的問題，容易出現感冒、支氣管相關疾病，天氣變化及粉塵多時，別忘了戴上口罩。

●雙子座

好運旺旺來：上半年可多去進修一些興趣或專長，下半年工作開始有好運進入，多為自己的未來鋪路，你會發現工作表現將大幅成長。

用點心平安：上半年雖然讀書運很不錯，但同時也是較耐不住性子的狀態，記得保持對每件事都新鮮的心態去看待，別讓自己的學習中途而廢。

工作很上進：上半年仍然處於付出較沒有收穫的狀態，但請不要因此而洩氣，你的努力將在下半年逐漸開花結果，但也不要因此鬆懈，還有更多好運在未來等著你。

愛情有依靠：桃花仍然不少，但別因為過於在乎桃花而蒙蔽了自己的雙眼，有些爛桃花會讓你不顧一切地投入，但對方也許只是要你的錢財或肉體而已。

身體要健康：雖然有些小毛病纏身，但總能在適當的休養中康復，不過需要留意別四處亂跑，有跌傷或發生車禍 的可能。

●巨蟹座

好運旺旺來：有許多不錯的賺錢機會出現，如果本身有在進行投資 ，可以嘗試在下半年更勇敢一點，但切記不要盲目，這仍是危險的。

用點心平安：感情運勢較弱，尤其是下半年一些奇怪的人都會跑出來讓你覺得較為心煩，就算你不去招惹他們，他們也會三不五時來騷擾你。

工作很上進：工作運逐漸好轉，尤其在四月之後有許多轉機逐漸出現，建議謹守本分，別太過冒險躁進去做一些重大的改變，就算有好的轉職機會也建議再多多觀察。

愛情有依靠：看似有些不錯的對象出現，但兩人的關係其實有許多未顯的問題，容易讓你日後感到心煩，好比控制慾太強或兩人對關係上的期待不同，讓你在甜蜜期過後就感到壓力沉重。

身體要健康：出門在外要多留意交通，尤其別邊走邊滑手機 ，否則易出現車禍或被撞的可能，只要記得留意這點，其實今年巨蟹座的整體健康狀況都不錯。（寶咖咖）