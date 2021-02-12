2021星座運勢╱獅子 加強體力 天秤 蹲低跳高

●獅子座

好運旺旺來：上半年的感情運勢較為豐富，當然有好有壞的狀況下請自己拿捏分寸，下半年財運開始豐盛，但如果你的重心仍放在感情上，財運就只有平平。

用點心平安：感情上有較多波動，包含親情跟友情，容易讓獅子座覺得分身乏術，不確定做得到的事，就別把話說得太滿，才能避免喪失他人的信賴喔。

工作很上進：工作變動較大，有許多預期和非預期的事項陸續到來，需要花較多心思處理，雖然基本上沒什麼大問題，但這些臨時的變動將讓你容易出現躁鬱的情緒。

愛情有依靠：從上半年的豐盛逐漸在下半年出現較為安定的狀態，單身者可以利用這段時間與心儀的對象好好相處，有對象者則可以與對方穩定前進。

身體要健康：今年還是要多注意自己的體力問題，不要過度勞累，請給予自己充足的睡眠。

●處女座

好運旺旺來：個人魅力相當有看頭，七月過後開始轉換到你的感情面，有戀愛需求的朋友請好好把握，相信可以在感情上有所突破，與他人之間的溝通運也比較強。

用點心平安：容易出現爛桃花，尤其是有對象的朋友，如果自己的心無法把持，很容易陷入難纏的感情糾紛。

工作很上進：上半年工作都還算穩定，下半年因為重心容易移動到感情上，工作容易得過且過，小心別因為太過於堅持自己認定的事而與他人爭吵就好。

愛情有依靠：今年仍舊魅力無法擋，但爛桃花讓你疲於奔命，一不小心就會出現生活被搞亂的情形。

身體要健康：多留意循環系統及內分泌的問題，容易突然長痘痘或是內分泌失調，建議不如花點時間耐心調理，讓自己的身體維持在一個平衡的狀態，酒也建議少喝為佳。

●天秤座

好運旺旺來：雖然今年仍不是讓你感到豐盛的一年，但至少是逐漸向上的狀態，別太過著急，稍有不順也無須在意，蹲低才能跳高，把今年當作是個準備年。

用點心平安：多留意自己表達的方式是否恰當，有些事你不是那樣想，聽在他人耳裡卻變得很浮誇，甚至覺得你很自大，這容易讓你豎立敵人。

工作很上進：今年工作波動也不少，雖然不至於到要離職，但多少有這樣的念頭出現，建議可以先嘗試一些有興趣的副業，轉移一下重心。

愛情有依靠：舊情人的出現容易讓你的心情混亂，建議要冷靜面對，別因為懷念過去的美好回憶又一頭撞進去，這樣很容易又是一場空。

身體要健康：仍要多留意本身內分泌系統與情緒的管理，容易因為作息大亂而出現身體不適的狀況，但檢查起來又沒有什麼大問題，甚至會讓你懷疑是不是卡到陰。

●天蠍座

好運旺旺來：上半年有機會多陪家人，可以從家人的身上得到許多的支持與力量，下半年可以嘗試往外展現自己的個人魅力，尤其是業務工作者，將會有許多好的發展機會。

用點心平安：雖然與家人相處是好事，但容易有付出過多的情況，而下半年能陪家人的時間變少，可別因此讓家人覺得你不在乎他們喔。

工作很上進：今年有如倒吃甘蔗般地逐漸向上，五月之後許多事情都開始順了起來，別因為一些成就的到來就讓自己鬆懈，荷包才能持續滿滿。

愛情有依靠：今年有較多的機會遇到心儀的對象，先嘗試與對方交朋友，而非一直在旁偷偷觀察，別過於矜持以免錯失機會！

身體要健康：下肢關節容易受傷，不舒服時別逞強，以免累積的疼痛一次爆發，反而得花很多時間復健喔。（寶咖咖）