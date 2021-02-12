我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公路結冰 德州逾130車連環撞 6死多傷 車禍綿延1.5哩

加州新冠死亡人數超越紐約 4萬5639人 疫情最嚴峻

2021星座運勢╱摩羯 錢運亨通 水瓶 工作趨穩

本報訊

●射手座

好運旺旺來：上半年可多與他人進行交流，無論在工作或愛情中都會有很不錯的發展，下半年運勢逐漸平緩，難有亮眼表現，可以多把心思放在自己身上。

用點心平安：雖然與人交流成效不錯，但也要考慮是否花太多時間在交際應酬上，量力而為絕對是今年的重點，避免讓過多的外在活動成為你的負擔。

工作很上進：財運並不算強，比較偏向在成就上有所獲得，年底時如果想轉職，可以嘗試主動投遞履歷，會有不錯的機會。

愛情有依靠：上半年狀況都還不錯，但要注意是否自己的占有慾太強而使感情陷入僵局，放鬆一點，感情會更順利。

身體要健康：建議減少不必要的外出，骨頭、臀部及大小腿容易出狀況，輕則疲勞，重則恐有挫傷狀況出現，做些輕度運動而非強度太高的運動對你來說會是比較好的選擇。

●摩羯座

好運旺旺來：上半年金錢運不錯，可以從投資中獲取一些不錯的收入，但切記不要貪，下半年有許多機會去拓展你的人脈，請多出去走走也多交些朋友吧。

用點心平安：下半年金錢運開始慢慢變糟，有許多莫名的花費會讓你開始感到入不敷出，甚至會因為一些意外讓你的存款出現不斷降低的情形。

工作很上進：今年在工作上逐漸受到注目，雖然要等到最好的成就還需要一點時間，但適當運用自己的魅力去讓一些案子被談成，這對於下半年的成就是很有幫助的。

愛情有依靠：今年整年度的愛情較為辛苦，原本的約定或見面都容易突然被取消，如果真的不甘心，請記得與對方好好溝通，嘗試再約一次喔。

身體要健康：多喝點水，別讓你的腎臟負荷太大，下半身的水腫問題有較高的機會一直跟著你，可以的話多出去做些運動讓自己身體的排汗系統好好運作吧。

●水瓶座

好運旺旺來：下半年開始出現較多的金錢收入，一些過去準備好的事情都可以得到美好的收穫，只要你耐著性子去布局，金錢也是滾滾而來，請多加油。

用點心平安：容易引來一些莫名其妙的人靠近，尤其是感情的部分可能要更加留意，一些爛桃花的出現會讓你的生活及工作都受到影響。

工作很上進：工作運勢開始逐漸上揚，使你感覺終於撥雲見日，甚至在下半年你會開始覺得工作的穩定度愈來愈好，自己也有更有信心去面對各種挑戰。

愛情有依靠：五六月特別容易有奇怪的人來到你的身邊，談戀愛要有多一點理智，或許你會發現有時候單身會遠比有伴來得幸福。

身體要健康：今年精神壓力一樣大，建議睡前別一直滑手機，多聽點輕音樂讓自己的情緒更加穩定，泡澡放鬆也是個好方法。

●雙魚座

好運旺旺來：上半年開始有些被注目的機會出現，但又是比較奇特的狀況，好比順利得到的都是你不太想要的東西，讓你哭笑不得。

用點心平安：今年要持續留意金錢的控管，有些錢總在不知不覺中就花掉了，甚至會有些突發的狀況，讓你好不容易存起來的錢一口氣消失，而你也真的無可奈何。

工作很上進：今年工作宜守不宜攻，建議把手邊的工作做好就好，別想東想西嘗試斜槓或轉換跑道，以免節奏大亂，建議還是以穩定為主。

愛情有依靠：之前覺得沒什麼感情運的你，今年開始有桃花，雖然會有一見鍾情的狀況出現，但還是建議你放緩腳步，多了解對方再決定。

身體要健康：心臟容易有些突發狀況發生，尤其是上了年紀的雙魚，天氣變化時要做好保暖，多穿一點絕對錯不了。

（寶咖咖）

編輯推薦

投資 手機

上一則

民俗篇／關燈黯淡一整年！農曆新年 8大禁忌

下一則

民俗篇／平安一整年！拜年6禁忌 別踩雷

延伸閱讀

1月20日星座運勢 獅子理財宜保守 牡羊慎防犯小人

1月20日星座運勢 獅子理財宜保守 牡羊慎防犯小人
1月19日星座運勢 巨蟹將獲商機 天秤桃花盛開

1月19日星座運勢 巨蟹將獲商機 天秤桃花盛開
1月18日星座運勢 牡羊好運降臨 巨蟹靈活變通

1月18日星座運勢 牡羊好運降臨 巨蟹靈活變通
1/17-1/23星座運勢 金牛座好奇心自虐 天蠍座愛需要勇氣

1/17-1/23星座運勢 金牛座好奇心自虐 天蠍座愛需要勇氣
1月17日星座運勢 牡羊貴人運旺 處女異性緣佳

1月17日星座運勢 牡羊貴人運旺 處女異性緣佳
1月16日星座運勢 雙子桃花紛飛 摩羯渴望戀愛

1月16日星座運勢 雙子桃花紛飛 摩羯渴望戀愛

熱門新聞

砂鍋魚頭

年菜篇／砂鍋魚頭 吉祥上桌

2021-02-10 15:00
鮮橙肉排

年菜篇／鮮橙肉排 美味迎牛年

2021-02-10 16:00
客廳是住宅中的重點區域，保持明潔整齊，就能帶來好運勢。(圖：宏普頤和提供)

布置篇／客廳找財位 全家招財

2021-02-11 11:40
第二步：將韭黃、XO醬一起入鍋拌炒，可加點蠔油提味。

年菜篇／XO醬炒蘿蔔糕

2021-02-11 10:46
年節期間，應酬、聚餐也跟著增加，可以多喝茶加速身體熱量的代謝，使脂肪消耗率增加。(圖：王德傳提供)

健康篇／收心甩油 少吃多動多喝茶

2021-02-11 16:00
衣櫃收納好，換季不用大搬家。 (本報資料照片)

布置篇／春節掃除 6種物品斷捨離

2021-02-11 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」
年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來
61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」

61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」
拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡

拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡
逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨

逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨