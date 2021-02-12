2021星座運勢╱摩羯 錢運亨通 水瓶 工作趨穩

●射手座

好運旺旺來：上半年可多與他人進行交流，無論在工作或愛情中都會有很不錯的發展，下半年運勢逐漸平緩，難有亮眼表現，可以多把心思放在自己身上。

用點心平安：雖然與人交流成效不錯，但也要考慮是否花太多時間在交際應酬上，量力而為絕對是今年的重點，避免讓過多的外在活動成為你的負擔。

工作很上進：財運並不算強，比較偏向在成就上有所獲得，年底時如果想轉職，可以嘗試主動投遞履歷，會有不錯的機會。

愛情有依靠：上半年狀況都還不錯，但要注意是否自己的占有慾太強而使感情陷入僵局，放鬆一點，感情會更順利。

身體要健康：建議減少不必要的外出，骨頭、臀部及大小腿容易出狀況，輕則疲勞，重則恐有挫傷狀況出現，做些輕度運動而非強度太高的運動對你來說會是比較好的選擇。

●摩羯座

好運旺旺來：上半年金錢運不錯，可以從投資 中獲取一些不錯的收入，但切記不要貪，下半年有許多機會去拓展你的人脈，請多出去走走也多交些朋友吧。

用點心平安：下半年金錢運開始慢慢變糟，有許多莫名的花費會讓你開始感到入不敷出，甚至會因為一些意外讓你的存款出現不斷降低的情形。

工作很上進：今年在工作上逐漸受到注目，雖然要等到最好的成就還需要一點時間，但適當運用自己的魅力去讓一些案子被談成，這對於下半年的成就是很有幫助的。

愛情有依靠：今年整年度的愛情較為辛苦，原本的約定或見面都容易突然被取消，如果真的不甘心，請記得與對方好好溝通，嘗試再約一次喔。

身體要健康：多喝點水，別讓你的腎臟負荷太大，下半身的水腫問題有較高的機會一直跟著你，可以的話多出去做些運動讓自己身體的排汗系統好好運作吧。

●水瓶座

好運旺旺來：下半年開始出現較多的金錢收入，一些過去準備好的事情都可以得到美好的收穫，只要你耐著性子去布局，金錢也是滾滾而來，請多加油。

用點心平安：容易引來一些莫名其妙的人靠近，尤其是感情的部分可能要更加留意，一些爛桃花的出現會讓你的生活及工作都受到影響。

工作很上進：工作運勢開始逐漸上揚，使你感覺終於撥雲見日，甚至在下半年你會開始覺得工作的穩定度愈來愈好，自己也有更有信心去面對各種挑戰。

愛情有依靠：五六月特別容易有奇怪的人來到你的身邊，談戀愛要有多一點理智，或許你會發現有時候單身會遠比有伴來得幸福。

身體要健康：今年精神壓力一樣大，建議睡前別一直滑手機 ，多聽點輕音樂讓自己的情緒更加穩定，泡澡放鬆也是個好方法。

●雙魚座

好運旺旺來：上半年開始有些被注目的機會出現，但又是比較奇特的狀況，好比順利得到的都是你不太想要的東西，讓你哭笑不得。

用點心平安：今年要持續留意金錢的控管，有些錢總在不知不覺中就花掉了，甚至會有些突發的狀況，讓你好不容易存起來的錢一口氣消失，而你也真的無可奈何。

工作很上進：今年工作宜守不宜攻，建議把手邊的工作做好就好，別想東想西嘗試斜槓或轉換跑道，以免節奏大亂，建議還是以穩定為主。

愛情有依靠：之前覺得沒什麼感情運的你，今年開始有桃花，雖然會有一見鍾情的狀況出現，但還是建議你放緩腳步，多了解對方再決定。

身體要健康：心臟容易有些突發狀況發生，尤其是上了年紀的雙魚，天氣變化時要做好保暖，多穿一點絕對錯不了。

（寶咖咖）