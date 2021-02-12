十二生肖運程╱鼠牛虎兔 吉星高照

生肖安太歲提醒：

2021辛丑年輪值太歲為「楊信大將軍」，生肖屬「牛」者今年坐太歲，也稱「犯太歲」；生肖「羊」為正沖太歲，也稱「歲破」；生肖「龍」、「狗」則為偏沖太歲。依照開運習俗，此四生肖應在農曆正月十五日前，擇吉日到廟裡安奉太歲，或是祈點光明燈，祈求太歲星君護佑平安，消災解厄，穩定運勢，有助逢凶化吉。

●積極鼠 貴人扶持

鼠朋友有著「太陽」吉星的加持，人氣將明顯看漲，彷彿太陽般地耀眼，做事衝勁十足。除了自己不斷往目標邁進外，也極容易獲得貴人的提攜與協助，不論在事業還是個人生活上，皆能擁有好運。

‧工作財運：職場上深受主管及同事的喜愛，愉快的工作氣氛，連帶讓效率提昇、手邊的工作進展順利。即使遇到阻礙，也能反應迅速地解決，化解危機。財運上也相當順遂，在貴人指點下，可獲得有利的投資 資訊。

‧愛情婚姻：今年受六合相助，讓鼠朋友的人緣暢旺，加上你本身就是充滿魅力的，讓你在感情運勢上無往不利，單身者可望順利脫單；想要求婚的鼠朋友，很有可能在今年步上紅毯，組織甜蜜的家庭。

‧學習人際：在吉星相助下，能夠於學習中迅速把握重點，拿高分並非難事，但今年的鼠朋友由於人際關係活絡，除了學習之外的外務也特別多，因此必須提醒自己要掌控好學習進度，才能達到最有效的學習成果。

‧家庭健康：家中氣氛和諧，加上健康運勢不錯，只要切實掌控好身心平衡的要訣，不要過於操勞及暴飲暴食，就能維持一定的水準，也較少得到感冒或其他小病痛。建議可以多出外運動，身體機能會更加提昇喔！

●正向牛 迎接挑戰

牛朋友今年遭逢太歲，考驗與挑戰自然不會少，但因為有「華蓋」星的協助，只要心存善念，積極發揮向善的力量，就能化險為夷，在這不是大好就是大壞的一年中，闖出一番佳績。

‧工作財運：在職場上，會因獨特的才華及創意受到主管的賞識，雖然跟同事在合作上出現不少阻力，但只要沉穩應對，就能化解難題。投資理財上則最好保守一點，受到凶星的影響有破財之虞，需更謹慎處理財務。

‧愛情婚姻：在感情上容易陷入不被理解的孤獨感，單身者可能覺得周遭的對象都不符合心中的理想，而無法開展戀情。已婚者與另一半有著無形隔閡，讓彼此的感情降溫，需多溝通才能改變狀況。

‧學習人際：今年是容易事倍功半的一年，仍是學子的牛朋友雖想考取好分數，卻經常事與願違。已經就職的牛朋友，則要面對許多職場考驗，維持良好的人際關係是一大重點，需發揮耐心應對各種狀況。

‧家庭健康：外在環境起伏變化較多，心情也容易跟著上上下下，要盡量讓自己的情緒穩定，作息規律，不要熬夜，以免積勞成疾，影響健康。該放鬆的時候要盡量放鬆，可以靜坐、做瑜珈或在睡前薰香，令身心平靜。

●自信虎 魅力四射

今年的虎朋友擁有很多奇遇，也有機會赴遠地出差，或者轉換環境生活，種種充滿新鮮感的際遇，讓虎朋友驚喜連連，並能在不同場合展現獨特的自信魅力，贏得好人緣。

‧工作財運：自信滿滿的虎朋友，今年在職場上擁有許多表現才華的機會，讓你展露出強大的企圖心，耀眼的成果更讓你成為眾所矚目的焦點，也可能獲得極佳的升遷或跳槽的機會，待遇條件也相當優渥。

‧愛情婚姻：擁有「紅鸞」星的加持，讓虎朋友在情感關係上無往不利，只要打開心房，就可以遇到心靈伴侶，擁有浪漫戀情。有伴者與另一半的感情也會更增長，享受細水長流、相知相惜的真情。

‧學習人際：身邊擁有豐富的學習資源，只要主動一點，就可以從前輩或學長姐的身上獲取應試的秘訣，贏得好成績。在職進修的虎朋友，能透過學習機會結識其他領域的優秀人才，未來將有機會合作，成為工作伙伴。

‧家庭健康：家人關係緊密，讓你倍感溫暖。但受到「病符」星的影響，健康狀況欠佳，容易因為自己的輕忽及不良生活習慣，危害到身心健康。平時要避免吃油膩食物或攝取過多的糖份，以減少身體負擔。

●聰穎兔 化解危機

今年在兔朋友身邊的人事糾紛增多，雖然阻礙不斷，但兔朋友能運用智慧妥善應對，讓問題大事化小、小事化無，加上「天解」星的幫助，讓兔朋友擁有逢凶化吉的好運，順利渡過難關。

‧工作財運：職場上充滿競爭壓力，同事中還有些人會對你咄咄逼人，但兔朋友只要冷靜面對，不要與之起舞，就能逐步化解對立，且能讓你獲得主管青睞，反而得到升遷機會。財運偏弱，要小心看管好財物，以免破財。

‧愛情婚姻：感情上的態度比較消極，單身者的心思多拿來鑽研學問或打拚事業，對戀情感到可有可無。有伴者也較少時間經營與另一半的關係，導致彼此的腳步不一致，應多加溝通，以免漸行漸遠。

‧學習人際：學習上可能會遇到卡關的狀況，但不用太沮喪，只要你願意開口求助，就有機會得到師長的協助，幫助你釐清頭緒，順利獲得佳績。人際關係上要多留意，盡量別與他人起口舌之爭。

‧家庭健康：家中成員意見不一，有些僵持不下，需要你去從中調停，化解彼此間的誤會。健康運勢偏弱，容易因過度忙碌，無法定時進餐或好好休息，導致身心俱疲，要多加注意生活作息的調節。（雨揚居士）