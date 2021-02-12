十二生肖運程╱龍蛇馬羊 時運亨通

生肖安太歲提醒：

2021辛丑年輪值太歲為「楊信大將軍」，生肖屬「牛」者今年坐太歲，也稱「犯太歲」；生肖「羊」為正沖太歲，也稱「歲破」；生肖「龍」、「狗」則為偏沖太歲。依照開運習俗，此四生肖應在農曆正月十五日前，擇吉日到廟裡安奉太歲，或是祈點光明燈，祈求太歲星君護佑平安，消災解厄，穩定運勢，有助逢凶化吉。

●福氣龍 遇難呈祥

今年的龍朋友可說是福氣滿滿，有「福星」、「天德」、「福德」等吉星入駐，表示你無論在事業還是生活上，都會遇到貴人相助，只要心存善念，多做善行，就能順利化解難關，順遂平安。

‧工作財運：今年的龍朋友可望在事業上大躍進，展現強烈的企圖心，且獲得老闆的青睞，賦予你重任。另外，財運上也容易獲利豐厚，可以嘗試新的投資 理財方式，會得到比預期中更好的利潤 。

‧愛情婚姻：愛情運勢較差，身邊的雜音不少，旁人的評價影響到彼此關係，讓你對另一半心生猜疑而起爭執，建議要冷靜面對並善加溝通，才是維繫感情之道。單身者的桃花能量偏弱，欠缺追愛動力。

‧學習人際：龍朋友今年在學習上表現出色，認真的態度備受師長的稱讚，考試成績也相當優秀。人際關係上雖較多口舌是非，但只要你別自亂陣腳，不隨之起舞，是非黑白最後都會被驗證，不會讓你受到委屈。

‧家庭健康：受到偏沖的影響，龍朋友今年的身心壓力比較大，尤其因為生活忙碌，可能會造成三餐不定時，導致腸胃不適，或者出現頭痛、眩暈等毛病，因此要格外注重生活步調的調整，不要忙過頭而傷身。

●創新蛇 大放異彩

今年對才華洋溢的蛇朋友來說，是個值得把握的一年，有「三合」貴人相助，你的創意能獲得老闆賞識，有機會攀上頂峰。不過，同時間因為受「飛廉」、「黃幡」等凶星影響，家中較不平靜，令內心增添不少煩憂。

‧工作財運：今年的蛇朋友擁有豐富的創意靈感，能讓推行的企劃案充滿亮點，加上職場人緣運勢佳，出色的表現可獲得上司的青睞。相較之下，財運偏弱，出現不少些預期之外的開銷，打壞原本的理財計畫。

‧愛情婚姻：戀情進展陷入膠著狀態，即便有喜歡的對象，卻因害怕被拒絕而不敢勇敢追愛，加上事業忙碌，就更難有機會開展戀情。已婚的蛇朋友則容易與另一半容易溝通不良，需以耐心化解彼此的歧見。

‧學習人際：學習慾望強烈，讓蛇朋友在今年可望在學業或進修上獲得佳績，且能獲得經驗豐富的良師指點，切實掌控學習進度。人際關係十分順遂，可多參加各類社團及座談會，結識各方人脈。

‧家庭健康：家中成員有較多的是非糾紛，讓你必須幫忙協調處理，因而感到心中十分疲累，加上受「白虎」星、「羊刃」星等影響，容易有血光之災，生活上要特別謹慎留神，以免不小心發生跌打損傷等意外。

●耀眼馬 精力充沛

對馬朋友而言，今年將是個成果豐碩的一年，擁有吉星「紫微」、「龍德」、「地解」的加持，運勢十分亮眼，且活躍的你將成為團隊中的領導人物，帶領眾人一起開創新局，令人刮目相看。

‧工作財運：職場運勢順遂，遇到難題時總能在第一時間內迅速解決，高效率的執行力令老闆對你讚許有加。在財務上，除了正財收入佳之外，進場投資股票或基金等，也都能獲得豐厚利潤。

‧愛情婚姻：桃花運勢興旺的馬朋友，今年到哪都容易成為焦點，追求者眾多，也有望因為工作而結識到理想的伴侶。已婚者在生活上與另一半雖有小摩擦，但只要好好溝通，誤會也會迅速化解，不影響彼此的感情。

‧學習人際：今年的學習成果豐碩，仍為學子的馬朋友，無論是學科或術科表現都頗為優異，在職進修的朋友也能順利拿到學位或認證。人際關係活絡，好人緣讓你贏得旁人對你的好印象，面試的成功機率也跟著大增。

‧家庭健康：家中氣氛和樂，彼此團結且默契深厚，讓你在外打拚事業時無後顧之憂。健康運勢稍弱，容易因過勞而罹患感冒、腸胃炎等病，建議不要給自己太大壓力，適時地放鬆，或去郊外多走走，有助於身心平衡。

●堅強羊 轉念迎戰

逢「歲破」星入駐，今年的羊朋友得打起精神來應對各種突發的變化，每個要渡過的關卡都不容易，考驗著羊朋友的耐心與毅力及情緒的控管。只要能適時轉念，樂觀以對，就能渡過難關。

‧工作財運：在職場上有種孤掌難鳴的感覺，欠缺貴人相助，很多突發狀況都得靠自己獨立解決，卻又得不到主管的肯定，挫折感不小。財運上因受「大耗」星影響，破財機會增多，在投資理財上需保守一點。

‧愛情婚姻：單身的羊朋友今年尋愛不易，常因忙碌過度而沒時間認識新對象，就算認識了，也可能沒有太多火花。有伴者則有感情轉淡的跡象，兩人之間默契欠佳，容易因大小事的摩擦而爭執不斷。

‧學習人際：學習上容易因各種雜務干擾，令學習進度落後，無法有效率地歸納整理課堂重點，以致於考試成績不如預期。人際關係也頗為艱難，容易遭同儕誤解，需耐心解釋，才能化解彼此的誤會。

‧家庭健康：家中成員的意見分歧且都很自我，彼此間容易起口角，需各退一步才能緩和緊繃的氣氛。健康狀況不佳，容易因心情抑鬱導致失眠 或吃不下飯，進而拖累身體，多外出到大自然走走，有助於心情開展。（雨揚居士）