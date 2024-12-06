大家來寫書／「富春江江畔人家」
美麗的富春江孕育了我們的祖輩和父輩。祖父袁明選是杭州市桐廬縣西塢里村種稻米農民，貧窮又幸運，40歲與18歲黃花閨女結婚。母親是童養媳，父母親的聰明智商、善良的心和行為、長壽基因遺傳給我們七位兄弟姊妹。20世紀20年代的孩提活到21世紀20年代，跨度100年左右。父母親精心專注於子女求知、培養我們大學畢業，分別當了醫生、知名教授，及重慶南岸區商業經理、水利和地質專家等，七位兄弟姊妹盡心盡力貢獻。
95歲的我，從醫1955～2023年，作為北京同仁醫院消化科、糖尿病科、微循環科的科主任，曾經把很多醫學上的創新到英國、德國、法國、日本、美國等國際會議報告。尤其在搶救領域，對醫學上定為死亡的人，盡心盡力搶救到成活，實屬罕見！例如：被倒塌牆體壓埋36分鐘的人（醫學上能救活的界限，最多是30分鐘），被我救活了，創造了搶救生命的奇蹟。在延安河邊被冰凍而死的女青年，我搶救守候48小時，用棉被毛放在鼻孔邊觀察，看到棉花毛有微微擺動，開始有了微弱呼吸，她能活了！1966年7月，同仁醫院急診室，送來一位男病人，血壓測不出，僅有微弱呼吸，是宣布「沒希望了！還是積極搶救？毫無疑問，我選擇了千方百計搶救！」經過人工呼吸、體外心臟按壓48小時後，病人在藥物支持下，心跳、呼吸持續正常，一周後，一個被認為死亡無疑的男青年，竟然救活了！ 1月後出院了！以往對休克搶救，用收縮血管的藥，使中等血管收縮而對內臟供血的末稍血管則收縮，導致雖有血壓，但因內臟缺血而死於心、腎、肺功能衰竭而死亡。我們採用改善微循環兼顧維持血壓的藥物，如阿托平、多巴胺等藥，創造了搶救休克的新方法，此事驚動了全院和當時北京市。創造了當時搶救休克的新療法，讓休克搶救不斷創造奇蹟，從而開啟了中國醫界救治休克病人的新篇章。因為是搶救重症病人的創新之舉，以致文革時期， 誤冠以「殺人劊子手的美名而挨批鬥」。20多年後，被救活的病人，陸續來看望我，送來「遲到的真愛」，以表達獲得生命的真情，使暮年醫生的我為生命做了點事的欣慰。
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