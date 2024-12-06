大家來寫書／「富春江江畔人家」

作者（左起）：袁申元、袁又申、畢宏

美麗的富春江孕育了我們的祖輩和父輩。祖父袁明選是杭州市桐廬縣西塢里村種稻米農民，貧窮又幸運，40歲與18歲黃花閨女結婚。母親是童養媳，父母親的聰明智商、善良的心和行為、長壽基因遺傳給我們七位兄弟姊妹。20世紀20年代的孩提活到21世紀20年代，跨度100年左右。父母親精心專注於子女求知、培養我們大學畢業，分別當了醫生、知名教授，及重慶南岸區商業經理、水利和地質專家等，七位兄弟姊妹盡心盡力貢獻。